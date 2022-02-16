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Какие цвета будут главными осенью-зимой 2022 года: ответ Pantone

Представители американского института Pantone объявили главные оттенки осени-зимы 2022 года, которые будут на пике популярности

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Американская компания Pantone, являющаяся общепризнанным мировым авторитетом в области цвета, назвала оттенки, которые будут самые модные осенью-зимой 2022 года.

Какие цвета будут главными осенью-зимой 2022 года: ответ Pantone

Pantone объявил главные цвета осени-зимы 2022 года (фото из открытых источников)

Представители института опубликовали отчет, в котором представили палитру из 10 ярких цветов и палитру из 5 классических и нейтральных оттенков. По их мнению, в сезоне осень-зима 2022/2023 будут наиболее популярны такие оттенки, как оливковый (Martini Olive), темно-синий (Midnight), огненно-красный (Lava Falls), ярко-оранжевый (Orange Tiger), нежно-розовый (Nosegay), насыщенный зеленый (Amazon) и другие.

Какие цвета будут главными осенью-зимой 2022 года: ответ Pantone - фото 2

"Цвета на осень/зиму 2022/2023 противопоставляют наши стремления к спокойствию и комфорту с энергией, повышающей жизненные силы, посредством ряда успокаивающих и восстанавливающих цветов в тандеме с яркими тонами", — сказала Литрус Айсмен, исполнительный директор Инстита Pantone.

Какие цвета будут главными осенью-зимой 2022 года: ответ Pantone - фото 3

Также она отметила, что вышеперечисленные оттенки позволяют потребителям плавно перемещаться между диапазоном контрастных оттенков, а также спонтанно выражать, кто они и что чувствуют в любой день.

Напомним, что в этом году главным цветом, согласно прогнозу американского института Pantone, будет Very Peri — синий с фиолетово-красным оттенком. Он яркий, эффектный и модный. Но с чем его сочетать, чтобы образ был гармоничным?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие три цвета помогают сделать образ более модным, стильным и дорогим.

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Источник: https://23-59.ua/pantone-nazvav-golovni-kolory-oseni-ta-zymy-2022-2023/
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