Главный цвет 2022 года: как и с чем носить оттенок Very Peri

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Светлана Шкурупий
В
этом году главным цветом, согласно прогнозу американского института Pantone,
будет Very Peri — синий с фиолетово-красным оттенком. Он яркий, эффектный
и модный. Но с чем его сочетать, чтобы образ был гармоничным?
Как и с чем носить оттенок Very Peri / Фото: bazaar
Имиджмейкер
Оксана Денисова на своей странице в Instagram дала несколько советов модницам,
как правильно в новом сезоне носить Very Peri.
С белым цветом
В отличие от насыщенного фиолетового, такой лавандово-синий оттенок смотрится более нежно. Белый цвет позволяет варьировать его визуальную площадь в комплекте, делая образ более ярким, либо наоборот, более спокойным.
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С черным цветом
С черным новый оттенок смотрится более ярко за счет контраста двух цветов. Да и в целом, черный — универсальный цвет, который отлично сочетается с другими оттенками и Very Peri - не исключение.
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С желтым цветом
Вместе эти цвета смотрятся очень нежно, гармонично и стильно. Если хотите избежать излишней яркости, выбирайте "грязноватые" оттенки желтого (с серым в составе), можно горчичные.
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С винным цветом
Необычные сочетания смотрятся эффектно и ярко, несмотря на отсутствие сильного контраста. Но не забывайте про фактуру, поскольку в разных текстурах один и тот же оттенок выглядит абсолютно по-разному.
С синим/голубым
По сути с синим и голубым образуется монохромная схема сочетания. Романтично и женственно выглядит на гладких фактурах.
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С бежевым цветом
Хочется больше внимания уделить сиреневому, но в то же время не облачаться в total Very Peri? Бежевый — идеальное дополнение к нему в этом случае.
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издание "Комментарии" сообщало, с помощью каких цветов в одежде можно сделать образ дороже.
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