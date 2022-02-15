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Главный цвет 2022 года: как и с чем носить оттенок Very Peri

Институт Pantone объявил, что главным в 2022 году станет синий цвет с фиолетово-красным оттенком: с чем его сочетать

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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В этом году главным цветом, согласно прогнозу американского института Pantone, будет Very Peri — синий с фиолетово-красным оттенком. Он яркий, эффектный и модный. Но с чем его сочетать, чтобы образ был гармоничным?

Главный цвет 2022 года: как и с чем носить оттенок Very Peri

Как и с чем носить оттенок Very Peri / Фото: bazaar

Имиджмейкер Оксана Денисова на своей странице в Instagram дала несколько советов модницам, как правильно в новом сезоне носить Very Peri.

С белым цветом

В отличие от насыщенного фиолетового, такой лавандово-синий оттенок смотрится более нежно. Белый цвет позволяет варьировать его визуальную площадь в комплекте, делая образ более ярким, либо наоборот, более спокойным.

Главный цвет 2022 года: как и с чем носить оттенок Very Peri - фото 2

@brandshare.magazine Instagram

С черным цветом

С черным новый оттенок смотрится более ярко за счет контраста двух цветов. Да и в целом, черный — универсальный цвет, который отлично сочетается с другими оттенками и Very Peri - не исключение.

Главный цвет 2022 года: как и с чем носить оттенок Very Peri - фото 3

@brandshare.magazine Instagram

С желтым цветом

Вместе эти цвета смотрятся очень нежно, гармонично и стильно. Если хотите избежать излишней яркости, выбирайте "грязноватые" оттенки желтого (с серым в составе), можно горчичные.

Главный цвет 2022 года: как и с чем носить оттенок Very Peri - фото 4

@dorislookbook

С винным цветом

Необычные сочетания смотрятся эффектно и ярко, несмотря на отсутствие сильного контраста. Но не забывайте про фактуру, поскольку в разных текстурах один и тот же оттенок выглядит абсолютно по-разному.

Главный цвет 2022 года: как и с чем носить оттенок Very Peri - фото 5

Pinterest

С синим/голубым

По сути с синим и голубым образуется монохромная схема сочетания. Романтично и женственно выглядит на гладких фактурах.

Главный цвет 2022 года: как и с чем носить оттенок Very Peri - фото 6

ashiontogo-ftg.com

С бежевым цветом

Хочется больше внимания уделить сиреневому, но в то же время не облачаться в total Very Peri? Бежевый — идеальное дополнение к нему в этом случае.

Главный цвет 2022 года: как и с чем носить оттенок Very Peri - фото 7

dsasesoradeimagen.com

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с помощью каких цветов в одежде можно сделать образ дороже.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CXZc9KVodTT/
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