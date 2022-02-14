С помощью каких цветов в одежде можно сделать образ дороже

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Светлана Шкурупий
При
выборе вещи важно обращать внимание на все детали: качество материала, длину, крой
и, конечно же, цвет, потому что с его помощью можно сделать образ более
стильным и "дорогим". Эксперты назвали три цвета, которые долгое
время остаются в тренде и помогают выглядеть всегда шикарно.
Три цвета в одежде, которые выглядят дорого (фото из открытых источников)
Белый
Этот
цвет символизирует чистоту невинность, открытость, романтичность, он освежает,
молодит и придает легкости. Его хорошо комбинировать с голубыми и серыми
оттенками. Разнообразить look
также можно с помощью белых аксессуаров, например, сумки или обуви.
Красный
Этот
цвет выбирают смелые женщины, которые хотят привлечь внимание и показать свою
уверенность. Надевая наряд красного цвета нужно быть уверенным в том, что ваша
кожа, волосы и макияж — безупречны! Такой цвет хорошо сочетается с черным,
зеленым, синим, но смотрите, чтобы образ был гармоничным.
Темно-синий
Этот цвет любят за тихую элегантность, спокойствие, у окружающих он часто ассоциируется с доверием и эффективностью. Сочетать его можно с красным и белым. Можно также пробовать моно-лук, потому что он стройнит и визуально вытягивает фигуру.
Напомним,
что одна из самых культурно
влиятельных женщин, французский модельер Габриэль Шанель, известная миру как
Коко, ввела в моде пять оттенков, которые до сих пор не потеряли свою
актуальность. Что это за цвета?
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что какие цвета стоит добавить в свой гардероб, если хотите привлечь внимание мужчины.
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