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С помощью каких цветов в одежде можно сделать образ дороже

Эксперты назвали три цвета, с помощью которых можно сделать образ более дорогим и стильным: с чем их сочетать

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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При выборе вещи важно обращать внимание на все детали: качество материала, длину, крой и, конечно же, цвет, потому что с его помощью можно сделать образ более стильным и "дорогим". Эксперты назвали три цвета, которые долгое время остаются в тренде и помогают выглядеть всегда шикарно.

С помощью каких цветов в одежде можно сделать образ дороже

Три цвета в одежде, которые выглядят дорого (фото из открытых источников)

Белый

Этот цвет символизирует чистоту невинность, открытость, романтичность, он освежает, молодит и придает легкости. Его хорошо комбинировать с голубыми и серыми оттенками. Разнообразить look также можно с помощью белых аксессуаров, например, сумки или обуви.

Красный

Этот цвет выбирают смелые женщины, которые хотят привлечь внимание и показать свою уверенность. Надевая наряд красного цвета нужно быть уверенным в том, что ваша кожа, волосы и макияж — безупречны! Такой цвет хорошо сочетается с черным, зеленым, синим, но смотрите, чтобы образ был гармоничным.

Темно-синий

Этот цвет любят за тихую элегантность, спокойствие, у окружающих он часто ассоциируется с доверием и эффективностью. Сочетать его можно с красным и белым. Можно также пробовать моно-лук, потому что он стройнит и визуально вытягивает фигуру.

Напомним, что одна из самых культурно влиятельных женщин, французский модельер Габриэль Шанель, известная миру как Коко, ввела в моде пять оттенков, которые до сих пор не потеряли свою актуальность. Что это за цвета?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что какие цвета стоит добавить в свой гардероб, если хотите привлечь внимание мужчины.

Читайте также, какой цвет помады нравится мужчинам: ученые дали ответ.



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Источник: https://www.marieclaire.ru/moda/tri-tsveta-v-odejde-kotoryie-sdelayut-obraz-doroje/
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