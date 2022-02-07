Как выглядеть стройнее с помощью одежды: 5 хитрых приемов

Правильно подобранная одежда помогает скрыть недостатки и преподнести фигуру в наивысшем свете. Имиджмейкер Оксана Денисова на своей странице в Instagram рассказала, с помощью каких способов можно выглядеть выше и стройнее.

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (фото из открытых источников)

Однотонность

Эксперт говорит, что однотонность верха и низа существенно "вытягивает" и визуально стройнит фигуру. И это необязательно должны быть светлые оттенки, могут и глубокие насыщенные цвета.

Обувь и колготки в тон

Любая контрастная горизонталь "режет" силуэт. Это касается, как первого пункта (именно поэтому однотонность стройнит), так и обуви, контрастирующей по оттенку с колготками или кожей ног. Поэтому стилист советует выбирать колготки в тон обуви.

Узкий лаконичный силуэт

Особенно это полезно для женщин невысокого роста и размера 48+. Необязательно, чтобы одежда была в облипку, но чем больше объема, тем визуально шире воспринимается силуэт. Это касается и брюк, и юбок.

Контрастные вертикали и принты

Сюда можно отнести удлиненный верх одежды, контрастирующий с внутренним слоем, вертикальный принт на платье, контрастные вертикальные диагонали, вырезы и т.д.

Высокая посадка

Подчеркивайте талию с помощью узких ремешков и выбирайте вещи с высокой посадкой. Делая акцент на талии, вы визуально удлиняете нижнюю часть тела.

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