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Нужны четыре ингредиента: как приготовить ужин за 20 минут

Как в домашних условиях приготовить макароны с тушенкой: пошаговый рецепт блюда на ужин всего за 20 минут

сегодня, 01:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Макароны — это всегда быстро, сытно и вкусно. Они отлично сочетаются с рыбой, салатами и различным мясом. Но если времени у вас в обрез, а ужин приготовить надо, тогда можно приготовить их с тушенкой. Что для этого нужно?

Нужны четыре ингредиента: как приготовить ужин за 20 минут

Рецепт макарон с тушенкой (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 500 г макарон, 1 банка тушенки, 1 средний лук, 4 зубчика чеснока, растительное масло, а также соль, перец и другие специи (по желанию).

Способ приготовления: в первую очередь, поставьте кастрюлю с водой на огонь. Когда она закипит, добавьте туда макарон и посолите воду. Пока они готовятся, обжарьте на сковороде лук до золотистого цвета, добавьте туда измельченный чеснок и высыпьте тушенку (из любого мяса). Когда макароны будут готовы, слейте воду, добавьте перец и другие специи, а также тушенку с луком и чесноком. Тщательно перемешайте и можно подавать к столу. Приятного аппетита!

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Источник: https://www.youtube.com/channel/UC8SH3dFpFmGLZSEtGP6nmEQ
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