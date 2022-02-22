Морковный суп-пюре – рецепт от Евгения Клопотенко

Известный шеф-повар в Украине и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептом необычного для украинской кухни, доступного по ингредиентам морковного супа-пюре. Подобный рецепт, по словам повара, есть в школьном меню. Об этом Евгений Клопотенко сообщил в Instagram. Он отметил, что подобный рецепт супа есть в школьном меню, только адаптированный под реалии столовых.

Рецепт - фото из открытых источников

В то же время отметил, что принцип повсюду одинаков: "научить украинцев думать о наших продуктах, ценить их, опираться на сезонность и развиваться через еду". По словам Клопотенко, многие умеют делать суп-пюре. Зато немногие думали о моркови, как о достойном основном продукте. Но ведь логика ее вкуса почти такая же, как у тыквы. Готовится этот суп очень просто и быстро.

"Сделайте его дома и тогда, думаю, вы получше будете понимать идею, которую я пытаюсь донести через школьное питание", — написал кулинарный эксперт.

Ингредиенты:

250 г моркови;

100 г корня сельдерея;

100 г лука;

1 лавровый лист;

Имбирь, кукурума, соль, перец – по своему вкусу.

Нужно нарезать небольшими кусками морковь, сельдерей и лук. Все обжарить на растительном масле, пока лук не станет прозрачным. Добавить имбирь с куркумой и держать на сковороде еще 2-3 минуты. Переложить овощи в кастрюлю, залить водой (500 мл), добавить лавровый лист и варить 10 минут. Далее нужно получить лавровый лист и взбить блендером все вместе. После взбития добавить соль-перец и проварить еще 2-3 минуты. Базилик – по желанию.

Напомним, лаваш – просто чудо кулинарии. С ним можно сделать столько всего вкусного и через несколько минут получить закуску или полноценный завтрак. Если не знаете, что приготовить на завтрак, кроме овсянки и бутербродов, вы никогда не готовили лаваш с начинкой, пишет menunedeli. Разрежьте лаваш на полоски шириной кусочка творога. Сыр разделите на несколько ломтиков, выложите каждый на полоску лаваша и заверните рулетом. В сыр можно добавить помидоры и зелень. Венчиком взбейте яйца с солью и перцем. Смочите рулетики в яичную смесь и выложите на сухую горячую сковороду. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

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