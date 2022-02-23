Как приготовить настоящий украинский борщ: пошаговый рецепт в фото от Евгения Клопотенко

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща. Традиционное блюдо эксперт рекомендует готовить на свиных ребрах. Но есть один секрет. На подготовку и приготовление борща у вас уйдет около полутора часов, и Евгений Клопотенко уверен, что вы не пожалеете.

Рецепт - фото из открытых источников

Для украинского борща на свиных ребрах понадобятся следующие ингредиенты (на 8-10 порций):

Свиные ребра – 400-500 г.



Свекла – 2 шт.

Томат – 2 шт.

Корень сельдерея – 0,25 шт.

Капуста – 0,25 кочана.

Картофель – 3-4 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Лук – 1 шт.

Груша (копченая) – 1-2 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Душистый перец – 3 горошины.

Чеснок – 1 головка.

Сладкий перец – 1 шт.

Томатный сок – 200 мл.

Сливочное масло – 30 г.

Томатная паста – 2 ст. л.

Консервированная фасоль (по желанию).

Вода – 3 л.

Соль по вкусу.

Пошаговое приготовление настоящего украинского борща





Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте свиные ребра в течение 30 минут до золотистой корочки. Корень сельдерея промойте и нашинкуйте произвольными кусками, чистить его не надо. Морковь порежьте такими же кусками, как и сельдерей. Запеченные ребра переложите в кастрюлю и залейте 3 литрами воды, добавьте порезанные сельдерей и морковь, половину нечищеной луковицы, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 минут. Приготовьте зажарку – это сердце любого борща. Возьмите сладкий перец порежьте небольшим кубиком, томаты и лук (вторую половину) порежьте мелкими кубиками. Нарежьте перец, помидоры и лук и обжарьте овощи на сковороде из 30 г сливочного масла, пока они не станут мягкими. Добавьте 200 мл томатного сока и 2 ст. л. томатной пасты, тушите еще 5-7 минут.





Затем добавьте одну свеклу, натертую на грубой терке, тушите еще 3-4 минуты. Из другой свеклы выжмите сок на соковыжималке или просто натрите ее на мелкой терке. Добавьте свеклу в кастрюлю, а вместе с ней 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листа и соль по вкусу. Нарежьте 3-4 картофелины удобными кубиками и добавьте в кастрюлю. Переложите готовую зажарку в кастрюлю с бульоном. Головку чеснока разрежьте пополам и тоже добавьте в кастрюлю. Капусту нарежьте и отставьте – ее следует добавлять в борщ в конце приготовления. По желанию можно добавить в борщ консервированную фасоль по вкусу. Добавьте копченые или вяленые груши. Они придадут вашему борщу приятный вкус.





В конце приготовления добавьте в кастрюлю нашинкованную капусту и через 5 минут снимите борщ с плиты. Дайте ему настояться не менее 30 минут. Подавайте борщ со сметаной и измельченной зеленью укропа.

Напомним, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, в Украине ожидается подорожание мяса птицы, свинины и говядины. Как сообщает enovosty.com, уже в первом полугодии этого года сохранится тенденция роста цен на 15-20% (как минимум). Дело в том, что ограниченная покупательная способность граждан усилила напряженность конкуренции между свининой и курятиной. Теперь преимущество по последней, Также эксперты отмечают, что в Украине меньше изменились потребительские цены на свинину. Так, к началу января 2022-го стоимость по сравнению с январем 2020 года повысилась на 6,8% – до 123,75 грн/кг.

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