Как приготовить настоящий украинский борщ: пошаговый рецепт в фото от Евгения Клопотенко

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Ольга Чародий
Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща. Традиционное блюдо эксперт рекомендует готовить на свиных ребрах. Но есть один секрет. На подготовку и приготовление борща у вас уйдет около полутора часов, и Евгений Клопотенко уверен, что вы не пожалеете.
Рецепт - фото из открытых источников
Для украинского борща на свиных ребрах понадобятся следующие ингредиенты (на 8-10 порций):
Свиные ребра – 400-500 г.
Свекла – 2 шт.
Томат – 2 шт.
Корень сельдерея – 0,25 шт.
Капуста – 0,25 кочана.
Картофель – 3-4 шт.
Морковь – 1-2 шт.
Лук – 1 шт.
Груша (копченая) – 1-2 шт.
Лавровый лист – 2 шт.
Душистый перец – 3 горошины.
Чеснок – 1 головка.
Сладкий перец – 1 шт.
Томатный сок – 200 мл.
Сливочное масло – 30 г.
Томатная паста – 2 ст. л.
Консервированная фасоль (по желанию).
Вода – 3 л.
Соль по вкусу.
Пошаговое приготовление настоящего украинского борща
Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте свиные ребра в течение 30 минут до золотистой корочки. Корень сельдерея промойте и нашинкуйте произвольными кусками, чистить его не надо. Морковь порежьте такими же кусками, как и сельдерей. Запеченные ребра переложите в кастрюлю и залейте 3 литрами воды, добавьте порезанные сельдерей и морковь, половину нечищеной луковицы, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 минут. Приготовьте зажарку – это сердце любого борща. Возьмите сладкий перец порежьте небольшим кубиком, томаты и лук (вторую половину) порежьте мелкими кубиками. Нарежьте перец, помидоры и лук и обжарьте овощи на сковороде из 30 г сливочного масла, пока они не станут мягкими. Добавьте 200 мл томатного сока и 2 ст. л. томатной пасты, тушите еще 5-7 минут.
Затем добавьте одну свеклу, натертую на грубой терке, тушите еще 3-4 минуты. Из другой свеклы выжмите сок на соковыжималке или просто натрите ее на мелкой терке. Добавьте свеклу в кастрюлю, а вместе с ней 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листа и соль по вкусу. Нарежьте 3-4 картофелины удобными кубиками и добавьте в кастрюлю. Переложите готовую зажарку в кастрюлю с бульоном. Головку чеснока разрежьте пополам и тоже добавьте в кастрюлю. Капусту нарежьте и отставьте – ее следует добавлять в борщ в конце приготовления. По желанию можно добавить в борщ консервированную фасоль по вкусу. Добавьте копченые или вяленые груши. Они придадут вашему борщу приятный вкус.
В конце приготовления добавьте в кастрюлю нашинкованную капусту и через 5 минут снимите борщ с плиты. Дайте ему настояться не менее 30 минут. Подавайте борщ со сметаной и измельченной зеленью укропа.
Напомним, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, в Украине ожидается подорожание мяса птицы, свинины и говядины. Как сообщает enovosty.com, уже в первом полугодии этого года сохранится тенденция роста цен на 15-20% (как минимум). Дело в том, что ограниченная покупательная способность граждан усилила напряженность конкуренции между свининой и курятиной. Теперь преимущество по последней, Также эксперты отмечают, что в Украине меньше изменились потребительские цены на свинину. Так, к началу января 2022-го стоимость по сравнению с январем 2020 года повысилась на 6,8% – до 123,75 грн/кг.
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