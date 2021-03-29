Вкусно, просто и сытно: рецепт картофельного гратена

Если хотите разнообразить свое меню и порадовать близких новым вкусным блюдом, тогда записывайте рецепт картофельного гратена. Он станет отличной альтернативой уже надоевшему картофельному пюре. Что потребуется для рецепта?

Рецепт картофельного гратена (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 2-3 больших клубня картофеля, 100 мл жирных сливок, 100 мл молока, 3 зубчика чеснока, сливочное масло, 1 лавровый лист, 1 горсть твердого сыра, соль, перец, другие специи (по вкусу).

Способ приготовления: помойте картофель и нарежьте его тонкими пластинками с помощью ножа или специальной плоской терки. Далее измельчите чеснок, поставьте сковородку, нагрейте в ней сливочное масло, добавьте туда чеснок, лавровый лист и слегка обжарьте. К полученной массе в равных пропорциях добавьте молоко и сливки. Оставьте на огне, чтобы соус закипел.

Добавьте в сковородку картофель, а также соль, перец и другие специи. Оставьте на среднем огне на 4-5 минут. Картофель должен быть полусырым.

Подготовьте форму для запекания, смажьте ее сливочным маслом и слоями по кругу выложите картофель, залейте его остатками соуса и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. После этого, посыпьте его твердым сыром и верните в духовку на 3-5 минут. Все, гратен готов, можно разрезать и подавать на стол. Приятного вам аппетита!

Напомним, как приготовить картофель, фаршированный курицей и вкусным соусом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что не всегда картофель может быть полезным для здоровья. Врач Нурия Монфулледа рассказала что нужно внимательно смотреть на цвет картофеля, некоторые клубни могут содержать вредное для организма вещество.

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