Нежный и сытный: как приготовить картофельный суп за 30 минут

Картофельный суп — очень простое в приготовлении, но сытное и вкусное первое блюдо. Для простого рецепта потребуется всего 5 ингредиентов, но по желанию его можно дополнять различными продуктами.

Рецепт картофельного супа (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 400 г картофеля, 100 г лука, 55 г сливочного масла, 900 мл овощного бульона, 120 г сливок

Способ приготовления: возьмите кастрюлю, растопите в ней сливочное масло, а когда оно вспенится, добавьте картофель, нарезанный кубиками и лук. Тщательно перемешайте. Добавьте соль и черный молотый перец. Накройте крышкой и тушите овощи около 10 минут на слабом огне.

Когда овощи станут мягкими, добавьте кипящий бульон и проварите все 15-18 минут. Добавьте туда молоко и взбейте суп в пюре с помощью блендера или кухонного комбайна. Приправьте суп по вкусу, по желанию еще можно добавить мясо.

К слову, дополнить рецепт супа можно еще душистыми жареными грибами, ароматными травами, например, базиликом или петрушкой, или же можно поиграть с остротой или добавить в него еще фасоль.

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