Нежный и сытный: как приготовить картофельный суп за 30 минут

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Светлана Шкурупий
Картофельный
суп — очень простое в приготовлении, но сытное и вкусное первое блюдо. Для
простого рецепта потребуется всего 5 ингредиентов, но по желанию его можно
дополнять различными продуктами.
Рецепт картофельного супа (фото из открытых источников)
Ингредиенты:
400 г картофеля, 100 г лука, 55 г сливочного масла, 900 мл овощного бульона,
120 г сливок
Способ
приготовления: возьмите кастрюлю, растопите в ней сливочное масло, а когда оно
вспенится, добавьте картофель, нарезанный кубиками и лук. Тщательно
перемешайте. Добавьте соль и черный молотый перец. Накройте крышкой и тушите
овощи около 10 минут на слабом огне.
Когда
овощи станут мягкими, добавьте кипящий бульон и проварите все 15-18 минут.
Добавьте туда молоко и взбейте суп в пюре с помощью блендера или кухонного
комбайна. Приправьте суп по вкусу, по желанию еще можно добавить мясо.
К
слову, дополнить рецепт супа можно еще душистыми жареными грибами, ароматными
травами, например, базиликом или петрушкой, или же можно поиграть с остротой
или добавить в него еще фасоль.
Напомним, что удивить своих родных и гостей можно необычным, но невероятным вкусным и легким
блюдом. Приготовьте итальянский яичный суп-пюре, который удивляет своей нежной
текстурой и приятным вкусом.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что первые блюда должны обязательно
присутствовать в рационе, они насыщают организм витаминами и полезными
веществами, а также улучшают пищеварение. Если вы хотите порадовать членов
семьи или гостей интересной новинкой, тогда приготовьте морковно-апельсиновый суп-пюре.
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также, что легкий и низкокалорийный суп-пюре из печеного перца — прекрасный
вариант для обеда. Он легко усваивается и насыщает организм витаминами и
полезными веществами.
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