kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.10.2020

BTC/USD

11358.92

ETH/USD

373.11

LTC/USD

49.55

НБУ 10.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Кулинарный шедевр: рецепт морковно-апельсинового супа
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулинарный шедевр: рецепт морковно-апельсинового супа

Еще один супчик в вашу коллекцию

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Первые блюда должны обязательно присутствовать в рационе, они насыщают организм витаминами и полезными веществами, а также улучшают пищеварение. Если вы хотите порадовать членов семьи или гостей интересной новинкой, тогда приготовьте морковно-апельсиновый суп-пюре. Его рецептом поделилось издание Food.inmyroom.

Кулинарный шедевр: рецепт морковно-апельсинового супа

Ингредиенты: 900 г моркови, 1 красный крупный лук, 2 средних апельсина, 2 ст. л. карри, 2 л овощного бульона, 2-3 ст. л. оливкового масла, соль-перец (по вкусу), а еще можно добавить щепотку тыквенных семечек.

Способ приготовления: Очистите морковку и лук и нарежьте их кубиками среднего размера. Из апельсинов выжмите сок, а цедру фрукта натрите на мелкой терке. В кастрюле с толстым дном нагрейте оливковое масло, добавьте туда лук и обжарьте до золотистого цвета (2-3 минуты). Потом добавьте морковь, карри и апельсиновый сок, готовьте еще минуты 4. 

После в кастрюлю вылейте предварительно разогретый овощной бульон и посыпьте апельсиновой цедрой. Варите минут 20-30, пока морковь не станет мягкой. Измельчите суп в блендере, добавьте соль-перец. А перед подачей посыпьте тыквенными семечками (по желанию). Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить томатный суп-пюре в микроволновке. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ