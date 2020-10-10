Кулинарный шедевр: рецепт морковно-апельсинового супа

Первые блюда должны обязательно присутствовать в рационе, они насыщают организм витаминами и полезными веществами, а также улучшают пищеварение. Если вы хотите порадовать членов семьи или гостей интересной новинкой, тогда приготовьте морковно-апельсиновый суп-пюре. Его рецептом поделилось издание Food.inmyroom.

Ингредиенты: 900 г моркови, 1 красный крупный лук, 2 средних апельсина, 2 ст. л. карри, 2 л овощного бульона, 2-3 ст. л. оливкового масла, соль-перец (по вкусу), а еще можно добавить щепотку тыквенных семечек.

Способ приготовления: Очистите морковку и лук и нарежьте их кубиками среднего размера. Из апельсинов выжмите сок, а цедру фрукта натрите на мелкой терке. В кастрюле с толстым дном нагрейте оливковое масло, добавьте туда лук и обжарьте до золотистого цвета (2-3 минуты). Потом добавьте морковь, карри и апельсиновый сок, готовьте еще минуты 4.

После в кастрюлю вылейте предварительно разогретый овощной бульон и посыпьте апельсиновой цедрой. Варите минут 20-30, пока морковь не станет мягкой. Измельчите суп в блендере, добавьте соль-перец. А перед подачей посыпьте тыквенными семечками (по желанию). Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить томатный суп-пюре в микроволновке.

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