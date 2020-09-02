Легкий и пикантный: как приготовить яичный суп-пюре

Удивите своих родных и гостей необычным, но невероятным вкусным и легким блюдом. Приготовьте итальянский яичный суп-пюре, который удивляет своей нежной текстурой и приятным вкусом. Рецептом блюда поделилось издание Cucinaitaliana.

Для приготовления супа вам понадобится: 4 яичных желтка, 0,5 л холодного куриного бульона, 20 мл десертного вина, 50 г сливочного масла, 1/4 ч. л. молотой корицы, 1 щепотка сахара, мускатный орех и соль (по вкусу).

Cуп-пюре | Karolina Grabowska STAFFAGE

Способ приготовления: куриные желтки взбейте в миске, тоненькой струей добавляя бульон и десертное вино. Потом добавьте 0, 5 чайной ложки корицы и щепотку соли. Процедите полученную смесь через сито и влейте в кастрюлю, поставив ее на слабый огонь. Добавьте в суп 50 г сливочного масла и тщательно помешивайте, чтобы суп не подгорел. Как только он станет густым и горячим, добавьте немного мускатного ореха для вкуса и сахар. Подавайте суп-пюре горячим, можно с ломтиками хлеба. Приятного аппетита!

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