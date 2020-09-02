kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.09.2020

BTC/USD

11661.87

ETH/USD

465.80

LTC/USD

61.35

НБУ 02.09.2020

USD/UAH

27.78

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Легкий и пикантный: как приготовить яичный суп-пюре
commentss НОВОСТИ Все новости

Легкий и пикантный: как приготовить яичный суп-пюре

Яичный супчик на обед порадует всю семью

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Удивите своих родных и гостей необычным, но невероятным вкусным и легким блюдом. Приготовьте итальянский яичный суп-пюре, который удивляет своей нежной текстурой и приятным вкусом. Рецептом блюда поделилось издание Cucinaitaliana.

Для приготовления супа вам понадобится: 4 яичных желтка, 0,5 л холодного куриного бульона, 20 мл десертного вина, 50 г сливочного масла, 1/4 ч. л. молотой корицы, 1 щепотка сахара, мускатный орех и соль (по вкусу).

Легкий и пикантный: как приготовить яичный суп-пюре

Cуп-пюре | Karolina Grabowska STAFFAGE

Способ приготовления: куриные желтки взбейте в миске, тоненькой струей добавляя бульон и десертное вино. Потом добавьте 0, 5 чайной ложки корицы и щепотку соли. Процедите полученную смесь через сито и влейте в кастрюлю, поставив ее на слабый огонь. Добавьте в суп 50 г сливочного масла и тщательно помешивайте, чтобы суп не подгорел. Как только он станет густым и горячим, добавьте немного мускатного ореха для вкуса и сахар. Подавайте суп-пюре горячим, можно с ломтиками хлеба. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить яйца по-турецки. Это блюдо является отличным вариантом для завтрака, а еще его можно подать в качестве закуски. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!