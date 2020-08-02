Вкусно и просто: как приготовить суп-пюре из сладких перцев

Легкий и низкокалорийный суп-пюре из печеного перца - прекрасный вариант для летнего обеда. Он легко усваивается и насыщает организм витаминами и полезными веществами. Рецептом вкусного блюда поделилось издание Smak.

Для его приготовления вам понадобиться: 4 сладких перца, 2 ст. л. оливкового масла, 1 репчатый лук, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 л воды или бульона, 1 ч. л. морской соли, 1/2 ч. л. свежемолотый перец, 1 ч. л. орегано, 1/2 ч. л. мускатный орех, 1-2 шт. лаврового листа, а также сметана-йогурт ) по вкусу) для подачи.

Способ приготовления: Для начала запеките перцы. Поместите продукт в духовку на 15-20 минут при температура 180 градусов. Потом переверните и запекайте еще 10 минут. Накройте перцы фольгой и пусть полежат еще минут 10. После этого, очистите их и аккуратно разрежьте на несколько частей.

Возьмите кастрюлю с толстым дном, чтобы обжарить порезанные лук и чеснок в оливковом масле до мягкости. Добавьте тертую морковь, перемешайте и жарьте еще пару минут. Выложите перцы. Добавьте специи: соль, перец, орегано, мускатный орех, лавровый лист.

Влейте горячую кипяченую воду или бульон. Жидкость должна слегка прикрыть овощи. Доведите до кипения, уменьшите огонь и потушите 5 минут. Выньте лавровый лист и поместите содержимое кастрюльки в блендер. Пюрируйте суп.

Подавать блюдо можно со сметаной, натуральным йогуртом, сливками, сухариками, семечками тыквы или сыром по вашему вкусу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой холодный суп можно приготовить для летнего обеда.

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