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Лимонад в домашних условиях: быстрый и вкусный рецепт

Лимонад - лучший способ освежиться в жаркую погоду

сегодня, 08:49
Автор:

Елизавета Черных

Лимонад, наверное, самый лучший вариант напитка в жаркий летний день. Приготовить его достаточно легко, потребуется всего несколько ингредиентов и вы сможете насладиться вкусным и освежающим напитком. 

Лимонад в домашних условиях: быстрый и вкусный рецепт

Лимонад в домашних условиях - фото из открытых источников

Вам понадобиться: 

вода — 2 л 

сахар — 4-5 ст.л. 

лимон — 1 шт

лайм — 1 шт

мята — пучок

- Для начала нужно сварить сироп. Требуется засыпать сахар в емкость, добавить стакан воды и цедру половины лимона. Поставить на огонь и ждать, пока сироп закипит. Снять с огня и дать остыть. 

- Далее на дольки нарезать половину лайма и лимона. Затем отправить в подготовленную емкость (бутылку) мяту и нарезанные цитрусы, и хорошенько потрясти ее вместе с содержимым. Это нужно для того, чтобы "разбудить" мяту. Так она даст больше аромата и вкуса. 

В емкость необходимо залить сироп и выдавленный сок оставшихся цитрусов. Все ингредиенты залить обыкновенной газировкой и добавить льда. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что сложно представить лето без традиционной окрошки, которая быстро освежает, бодрит и утоляет чувство голода. Самое приятное то, что на ее приготовление нужно минимум времени и продуктов. Как приготовить вкусную окрошку на квасе, читайте в материале.

Мы также писали, если вы в поиске интересного рецепта летнего блюда, тогда стоит обратить внимание на салат "Днестр", который является отличной альтернативой классическому "Оливье". Его можно подавать в качестве легкой закуски и как самостоятельное блюдо.

Если хотите приготовить не только вкусное, но и полезное блюдо, и при этом потратить минимальное количество времени на кухне, тогда этот рецепт точно для вас. Салат из запеченных овощей придется по вкусу даже самым большим привередам.




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