Лимонад в домашних условиях: быстрый и вкусный рецепт

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Елизавета Черных
Лимонад, наверное, самый лучший вариант напитка в жаркий летний день. Приготовить его достаточно легко, потребуется всего несколько ингредиентов и вы сможете насладиться вкусным и освежающим напитком.
Лимонад в домашних условиях - фото из открытых источников
Вам понадобиться:
вода — 2 л
сахар — 4-5 ст.л.
лимон — 1 шт
лайм — 1 шт
мята — пучок
- Для начала нужно сварить сироп. Требуется засыпать сахар в емкость, добавить стакан воды и цедру половины лимона. Поставить на огонь и ждать, пока сироп закипит. Снять с огня и дать остыть.
- Далее на дольки нарезать половину лайма и лимона. Затем отправить в подготовленную емкость (бутылку) мяту и нарезанные цитрусы, и хорошенько потрясти ее вместе с содержимым. Это нужно для того, чтобы "разбудить" мяту. Так она даст больше аромата и вкуса.
В емкость необходимо залить сироп и выдавленный сок оставшихся цитрусов. Все ингредиенты залить обыкновенной газировкой и добавить льда.
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Мы также писали, если вы в поиске интересного рецепта летнего блюда, тогда стоит обратить внимание на салат "Днестр", который является отличной альтернативой классическому "Оливье". Его можно подавать в качестве легкой закуски и как самостоятельное блюдо.
Если хотите приготовить не только вкусное, но и полезное блюдо, и при этом потратить минимальное количество времени на кухне, тогда этот рецепт точно для вас. Салат из запеченных овощей придется по вкусу даже самым большим привередам.
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