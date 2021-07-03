Лимонад в домашних условиях: быстрый и вкусный рецепт

Лимонад, наверное, самый лучший вариант напитка в жаркий летний день. Приготовить его достаточно легко, потребуется всего несколько ингредиентов и вы сможете насладиться вкусным и освежающим напитком.

Лимонад в домашних условиях - фото из открытых источников

Вам понадобиться:

вода — 2 л

сахар — 4-5 ст.л.

лимон — 1 шт

лайм — 1 шт

мята — пучок

- Для начала нужно сварить сироп. Требуется засыпать сахар в емкость, добавить стакан воды и цедру половины лимона. Поставить на огонь и ждать, пока сироп закипит. Снять с огня и дать остыть.

- Далее на дольки нарезать половину лайма и лимона. Затем отправить в подготовленную емкость (бутылку) мяту и нарезанные цитрусы, и хорошенько потрясти ее вместе с содержимым. Это нужно для того, чтобы "разбудить" мяту. Так она даст больше аромата и вкуса.

В емкость необходимо залить сироп и выдавленный сок оставшихся цитрусов. Все ингредиенты залить обыкновенной газировкой и добавить льда.

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