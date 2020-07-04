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На скорую руку: как приготовить салат из запеченных овощей

Этот салат является питательным самостоятельным блюдом

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
На скорую руку: как приготовить салат из запеченных овощей

Kashevarnya.com

Если хотите приготовить не только вкусное, но и полезное блюдо, и при этом потратить минимальное количество времени на кухне, тогда этот рецепт точно для вас. Салат из запеченных овощей придется по вкусу даже самым большим привередам. Его рецептом поделилось издание "kolobok".

Для приготовления салата вам понадобятся следующие продукты: пучок салатной зелени, 1 болгарский перец, 450 г картофеля, брюссельская капуста, 1 лук, 1 ч. л. орегано, соли и перца, а также 3 ст. л. оливкового масла.

Для соуса подготовьте: 3 ст. л оливкового масла, 2 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ч. л. кленового сиропа (можно заменить медом), можно еще украсить блюдо шпинатом.

Способ приготовления: помойте тщательно все овощи, брюссельскую капусту разрежьте пополам, а болгарский перец и картофель - крупными кубиками. Лук нарежьте кольцами. Все овощи выложите в миску, добавьте соль, перец, орегано, оливковое масло и хорошо перемешайте. Далее пересыпьте на противень и поставьте в духовку на 40 минут при 200 градусах. Если овощи будут подгорать при этом, накрываем противень фольгой.

Готовьте соус: смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и сироп. Запеченные овощи высыпьте в миску, добавьте нарезанные листья салата, полейте соусом, перемешайте и выложите в тарелочки. С овощами можно подать свежий шпинат.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем заправлять салаты: три рецепта вкусных заправок. 


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