Лето в тарелке: как приготовить окрошку на квасе (РЕЦЕПТ)

Сложно представить лето без традиционной окрошки, которая быстро освежает, бодрит и утоляет чувство голода. Самое приятное то, что на ее приготовление нужно минимум времени и продуктов. Как приготовить вкусную окрошку на квасе?

Как приготовить окрошку на квасе / Depositphotos / lisovskaya

Ингредиенты на две персоны: 2 свежих огурца, 150 граммов редиса (по желанию), 2-3 куриных отварных яиц, 200-300 граммов вареной колбасы, свежая зелень (укроп, петрушка, лук — по желанию), а также 2 стакана хлебного кваса.

Способ приготовления: все овощи и зелень тщательно промойте под проточной водой и мелко нарежьте. Огурцы и редис можно натереть на терке, чтобы они были сочнее. Куриные яйца и вареную колбасу также мелко нарежьте и смешайте все ингредиенты в глубокой миске, а затем залейте холодным хлебным квасом.

Если не хватает специй, то можно смело добавить розовую соль, перец, хрен, а также горчицу. Все ингредиенты тщательно перемешайте, разлейте по порционным тарелкам, добавьте по желанию сметаны и подавайте на стол. Приятного аппетита!

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