Летние заготовки: рецепт абрикосового компота

Абрикосы – еще один дар лета, из которого можно приготовить множество вкусностей. К примеру, традиционный домашний пирог или же что-то поинтереснее – овощное рагу с абрикосами. А вот абрикосовый компот – такой же любимый атрибут летней поры, как клубничное и малиновое варенье. Несложный рецепт компота с абрикосами опубликовало издание "Гастроном".

Вам потребуются: 700-750 г абрикосов, 1 л воды, 400 г сахара. Сначала нужно тщательно вымыть горячей водой с содой или специальным средством банку для абрикосового компота, после – осторожно обдать изнутри крутым кипятком несколько раз и дать полностью обсохнуть.

После выберите спелые неповрежденные абрикосы, вымойте их и с помощью деревянной шпажки проколите в нескольких местах. Фрукты плотно уложите в банку.

Далее необходимо приготовить сироп для абрикосового компота. Так, в сотейник наливаем воду, добавляем сахар, ставим на сильный огонь и доводим до кипения. Готовить нужно, помешивая, пока сахар полностью не разойдется.

Затем осторожно, чтобы не ошпариться, залейте кипящим сиропом абрикосы в банке. Делайте это постепенно, а то банка может треснуть. И потом накройте крышкой.

Когда сироп остынет, аккуратно слейте его обратно в сотейник, еще раз доведите до кипения и вновь залейте им абрикосы. Повторить операцию нужно еще раз. После закройте банку и поставьте на хранение в темное прохладное место.

Следует добавить, что в сироп абрикосового компота при варке можно добавить немного лимонного сока (буквально пару столовых ложек) и измельченную цедру одного лимона. Это добавит вкусу компота изысканности.

Также знайте, что абрикосовый компот можно варить как с целыми плодами, так и с половинками без косточек. Но если вы решите готовить второй вариант, то постарайтесь найти самые крепкие абрикосы.

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