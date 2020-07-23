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Мятное варенье: известный повар поделился рецептом

Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусное и полезное мятное варенье

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина
Мятное варенье: известный повар поделился рецептом

Мята – отличное дополнение к самым разным блюдом, а чай из нее обладает полезными свойства. Интересно, что из мяты можно приготовить еще и варенье. Пошаговый рецепт мятного варенья рассказал популярный кулинар Евгений Клопотенко.

Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты: 400 г мяты, 400 г сахара, 200 мл воды, 20 г агар-агар (или другая смесь для приготовления варенья), 200 г петрушки, 200 г шпината и 1 лимон.

Сначала нужно нарезать мяту и посыпать сахаром. Туда добавить 200 мл воды и оставить массу на 3 часа – мята должна пустить сок.

После этого следует отжать жидкость из мятной смеси. В эту жидкость добавить загуститель для варенья или же агар-агар. Все перемешать и варить на слабом огне 5-7 минут.

Теперь необходимо измельчить петрушку и шпинат, добавить воду и отжать через марлю. Отжатую жидкость следует нагреть до 80 градусов. После процедите ее через вафельное полотенце и добавьте в варенье.

Чтобы заготовить варенье на зиму, туда нужно добавить сок одного лимона и проварить 30 минут. Теперь можно разливать варенье по стерилизованным банкам и закатать их крышками.

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