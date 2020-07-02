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Быстро и вкусно: рецепт домашнего пирога с абрикосами

Этот абрикосовый пирог покорит вас с первого укуса

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Быстро и вкусно: рецепт домашнего пирога с абрикосами

Elena Zajchikova, IPTC

Абрикосы - ценный источник витаминов и питательных веществ, поэтому обязательно добавляйте их в свой рацион. А еще лучше приготовьте с этими фруктами ароматный и воздушный пирог, который точно придется по душе вашим домочадцам. Рецептом вкусного десерта поделилось издание "kolobok".

Для приготовления дрожжевого теста вам понадобится: 400 г муки, 60 г сахара, 1 пакет сухих дрожжей, 150 мл теплого молока, 70 г мягкого сливочного масла, 2 куриных яйца, щепотка лимонной цедры и щепотка соли.

Для начинки и украшения: 75 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, цедра лимона, 3 яйца, 500 г сливочного сыра, 1 пакетик порошка для ванильного пудинга и килограмм свежих абрикосов.

Способ приготовления: смешайте муку, сахар, соль, дрожжи, добавьте теплое молоко, масло, яйца и цедру лимона, хорошо замесите тесто, накройте и поставьте в теплое место на 30 минут, пока оно не поднимется. После перемешайте масло с сахарной пудрой и цедрой лимона. Отделите белки от желтков. Желтки подмешайте к сливочной-сахарной массе, соедините с сыром и порошком для пудинга. Хорошо взбейте белки и осторожно соедините с общей массой.

Свежие абрикосы обдайте кипятком, снимите кожицу и разделите пополам, вынув косточки. Тесто раскатайте на противне, равномерно распределите по поверхности сырную массу, положив на нее половинки абрикосов, и оставьте тесто на 10-15 минут "подойти". Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 30-40 минут. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать ароматные блины с ягодами.


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