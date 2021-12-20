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Как приготовить салат «Шуба» без майонеза: пошаговый рецепт

Повар Анатолий Добровольский поделился рецептом вкусного салата «Шуба» без майонеза: чем можно заменить продукт

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Без салата "Шуба" сложно представить праздничный новогодний стол, ведь он вкусный, простой и быстрый в приготовлении. Но повар Анатолий Добровольский рассказал, как можно сделать блюдо еще и более полезным.

Как приготовить салат «Шуба» без майонеза: пошаговый рецепт

Салат "Шуба" без майонеза / Фото: Shutterstock.com

Салат получается весьма калорийный из-за майонеза, поэтому можно попробовать заменить в рецепте этот продукт. Что потребуется для "Шубы"?

Ингредиенты: 4 отваренных клубня картофеля, 2 авокадо крупного размера, 300 г сливочного сыра, 2 средние отварные моркови, 300 г филе сельди, 4 куриных яйца, 2 крупных свеклы, 1 красный лук, а также соль, зеленый лук (на украшения) и красная икра. 

Способ приготовления: картофель натрите на крупной терке и выложите в форму первый слой. Далее взбейте авокадо со сливочным сыром в блендере, добавив немного соли. Полученным соусом промажьте картофельный слой. Далее положите натертую отварную морковь и снова смажьте соусом. Выложите порезанную сельдь, потом мелко порезанный лук, тертые яйца и в конце натертую свеклу. Все это смажьте соусом, разровняйте и украсьте сверху зеленым луком и красной икрой. Отправьте салат на час в холодильник и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Как приготовить салат «Шуба» без майонеза: пошаговый рецепт - фото 2

Напомним, как приготовить салат "Пикантный", который отлично подойдет для праздничного новогоднего стола и удивит гостей своим вкусом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если вы хотите разнообразить меню, а традиционные салаты уже слегка надоели, тогда представляем вам вкусную альтернативу "Шубе".

Читайте также, что помимо классических салатов можно приготовить на Новый год еще что-то новое и вкусное, например, салат "Новогодний хит". Что нужно для рецепта?


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