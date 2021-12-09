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Гости съедят его первым: рецепт салата «Новогодний хит»

Как приготовить вкуснейший салат «Новогодний хит», который станет украшением вашего праздничного стола

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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До Нового года осталось совсем не много, поэтому пора задуматься, чем вы будете удивлять своих гостей и домочадцев. Помимо классических салатов можно приготовить еще что-то новое и вкусное, например, салат "Новогодний хит". Он займет достойное место на вашем праздничном столе. Что нужно для рецепта?

Гости съедят его первым: рецепт салата «Новогодний хит»

салат "Новогодний хит" (фото из открытых источников)

Подготовьте для блюда следующие продукты: 200 г куриной печени, 200 г свежих шампиньонов, 100 г консервированного зеленого горошка, 2 маринованных огурца, 1 морковь, 1 лук, 2 ст. л. растительного масла, соль/специи (по вкусу). 

Способ приготовления: помойте и очистите грибы, нарежьте их кубиками и обжарьте на растительном масле вместе с мелко нашинкованным луком. Далее отварите печень, не забудьте посолить и добавить специй (по вкусу), оставьте ее остывать в бульоне, а потом нарежьте кубиками. Маринованные огурцы и отваренную морковь нарежьте таким же образом. Соедините все ингредиенты, перемешайте салат, добавьте соли, если нужно и заправьте майонезом. Все, салат готов и его можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Напомним, если вы устали от классических салатов и хотите удивить всех интересными и вкусными блюдами на Новый год, тогда записывайте рецепт "пикантного" салата. Что потребуется для приготовления?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на новогодние праздники, как правило, столы переполнены различными блюдами, в частности салатами, например, "Оливье" и "Шубой". И хозяйки стараются готовить с запасом, чтобы хватило на всех. Но сколько их можно хранить и в каких условиях?

Читайте также, чем заменить оливье: рецепт салата "Новогодний танец".


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Источник: https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/salat-novogodnij-hit/
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