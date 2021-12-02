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Соперник «Шубы» и «Оливье»: рецепт салата «Пикантный»

Как приготовить салат «Пикантный», который отлично подойдет для праздничного стола и удивит своим вкусом

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если вы устали от классических салатов и хотите удивить своих гостей и домочадцев интересными и вкусными блюдами на Новый год, тогда записывайте рецепт "пикантного" салата. Что потребуется для приготовления?

Соперник «Шубы» и «Оливье»: рецепт салата «Пикантный»

Салаты на Новый год (фото из открытых источников)

Новый салат очень простой в приготовлении, поэтому хозяйкам потребуется минимум времени и продуктов: 200 г филе сельди, 2 помидора, 1 луковица, 100 г сухариков из белого хлеба, 100 г твердого сыра, соль, майонез. 

Способ приготовления: сначала очистите рыбу и порежьте ее на маленькие кубики. Аналогичным образом нарежьте помидоры и положите их в дуршлаг, чтобы из них вышла жидкость. Твердый сыр потрите на крупной терке, лук измельчите и замаринуйте в яблочном уксусе, добавив 1 чайную ложку сахара. Когда все ингредиенты будут готовы, начните собирать салат. Для этого потребуется сервировочное кольцо. Первым слой — селедка, маринованный лук и майонез. Второй слой — помидоры, майонез и тертый сыр. Третий слой — поджаренные на сухой сковороде сухарики (а можно взять уже готовы). Отправьте салат на 1 час в холодильник, чтобы он пропитался. Приятного аппетита!

Напомним, если вы уже размышляете над новогодним меню, тогда добавьте в свою копилку рецептов салат "Снежная королева". Он украсит ваш праздничный стол и станет отличной альтернативой классическим блюдам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Новый год не за горами, поэтому пора подумать, какими блюдами будете украшать праздничный стол. Удивить гостей и домочадцев можно новым красочным салатом под названием "Гранатовый браслет". Что нужно для приготовления? 


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Источник: https://www.komkur.info/v-mire/zamena-olive-i-seledki-pod-shuboj-appetitnyj-salat-pikantnyj
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