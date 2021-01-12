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Вкусная альтернатива «Шубе»: рецепт салата «Генерал»

Этот салат порадует вас интересным вкусом

сегодня, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Если вы хотите разнообразить меню, а традиционные салаты уже слегка надоели, тогда представляем вам вкусную альтернативу "Шубе". Для приготовления блюда потребуется минимум ингредиентов и свободного времени, но гости и родные будут довольны и обязательно оценят его интересный вкус. Что нужно для рецепта салата "Генерал"?

Вкусная альтернатива «Шубе»: рецепт салата «Генерал»

рецепт салата "Генерал" / фото: 1000.menu

Ингредиенты: 300 г мяса (любого, на свой вкус), 3 куриных яйца, 2 свеклы и моркови, 70 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, майонез. 

Способ приготовления: сначала помойте и очистите овощи. Далее возьмитесь на мясо, в рецепте используется куриная грудка. Сначала ее нужно отварить, а потом нарезать на кубики среднего размера. Подготовьте глубокую миску и переместите туда мясо, добавив несколько зубчиков чеснока, пропущенного через чеснокодавку. Добавьте соль и майонез, тщательно перемешайте ингредиенты и разровняйте первый слой салата. Дальше на крупной терке натрите сыр и разровняйте его на тарелке, смазав майонезом. Это будет второй шар блюда.

Отварите яйца, натрите их на крупной терке и добавьте в салат, смазав майонезом. Потом добавьте отваренную свеклу и морковь, также потертую на крупной терке. Сначала морковь и слой майонеза, а затем вареная свёкла и майонез. Отправьте салат на один час в холодильник, чтобы он пропитался. После этого "Генерала" можно подавать на стол.

Пикантный вкус чеснока и нежная текстура всех ингредиентов, протертых на терке, прекрасно сочетаются, поэтому салат получается очень вкусным. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем можно заменить "Оливье" на праздничном столе. Читайте рецепт салата "Новогодний танец".


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Источник: http://fotorecept.com/review_380866.html
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