Истинно осенний напиток: как приготовить тыквенное латте

Тыква – королева осенней поры. А пряное тыквенное латте – истинно осенний напиток. Предлагаем вам приготовить этот кофейный коктейль с миксом пряностей для тыквенного пирога по рецепту телеведущей и кулинара Марты Стюарт, который разместило издание "Сегодня".

Необходимы такие ингредиенты: 1 стакан молока, 1 палочка корицы, 1 целый мускатный орех, 1 см очищенного и нарезанного имбиря, 1 чашка эспрессо или очень крепкого кофе, взбитые сливки, корица, 1/4 стакана сахарного песка.

Сначала в небольшой кастрюле довести до кипения молоко, корицу, мускатный орех и имбирь.

Затем выключить огонь и накрыть крышкой. Дать смеси настояться 30 минут.

Далее разделить эспрессо на четыре чашки. Процедить молоко и так же разделить на четыре чашки.

Украшать напиток при подаче следует ложкой взбитых сливок – просто выложите их сверху, и посыпьте кофе корицей.

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