Истинно осенний напиток: как приготовить тыквенное латте

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Таисия Ерохина
Тыква – королева осенней поры. А пряное тыквенное латте – истинно осенний напиток. Предлагаем вам приготовить этот кофейный коктейль с миксом пряностей для тыквенного пирога по рецепту телеведущей и кулинара Марты Стюарт, который разместило издание "Сегодня".
Необходимы такие
ингредиенты: 1 стакан молока, 1 палочка корицы, 1 целый мускатный орех, 1 см очищенного
и нарезанного имбиря, 1 чашка эспрессо или очень крепкого кофе, взбитые сливки, корица, 1/4 стакана сахарного песка.
Сначала в
небольшой кастрюле довести до кипения молоко, корицу, мускатный орех и имбирь.
Затем выключить
огонь и накрыть крышкой. Дать смеси настояться 30 минут.
Далее разделить
эспрессо на четыре чашки. Процедить молоко и так же разделить на четыре чашки.
Украшать напиток
при подаче следует ложкой взбитых сливок – просто выложите их сверху, и
посыпьте кофе корицей.
Ранее портал "Комментарии"
рассказал, как приготовить напиток – хит осени. Пошаговый рецепт яблочного
сидра с имбирем и апельсином.
А также
поделились рецептом лазаньи
с тыквой и тыквенного
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