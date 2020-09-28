Украсит любое чаепитие: рецепт тыквенного пирога с медом

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Светлана Шкурупий
Нежный тыквенный пирог с медом — не только очень вкусная, но и полезная выпечка, которая придется по вкусу всем членам вашей семьи. Рецептом легкого и ароматного десерта поделилось издание Food.inmyroom.
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Ингредиенты: 1/4 чашки сливочного масла, 1/3 чашки сахара-песка, 1 ст. л. меда, 1 яйцо, 1/4 ч. л. соды, 1/4 чашки натурального йогурта, 1/4 чашки тыквенного пюре, 1/4 ч. л. соли, 1/2 чашки пшеничной и кукурузной муки, 1/2 ч. л. лимонного сока.
Способ приготовления: Возьмите миску среднего размера и смешайте в ней сливочное масло, сахар, мед и яйцо. После добавьте соду, лимонный сок и натуральный йогурт. Все тщательно перемешайте. Далее в массу добавьте немного соли, тыквенное пюре и два вида муки, снова перемешайте все ингредиенты.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов, влейте массу в форму и выпекайте в течение 30-40 минут. Подавайте на стол, дополнительно украсив медом. Приятного аппетита!
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как в домашних условиях приготовить вкусную лазанью с мякотью тыквы.
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