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Главная Новости Досуг рецепты Хит осени: как приготовить дома яблочный сидр с имбирем и апельсином
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Хит осени: как приготовить дома яблочный сидр с имбирем и апельсином

Напиток не содержит алкоголя, поэтому подойдет как детворе, так и взрослым

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Яблочный сидр из популярного летнего напитка превращается в осенний, если добавить ему немного цитрусовых оттенков и нотки имбиря. Так получится настоящий взрыв вкуса, и, более того, напиток можно сделать безалкогольным, а такой сидр подойдет и детворе. Приготовление этого напитка займет не более 40 минут. Рецептом яблочного сидра с апельсином и имбирем поделилось издание "Сегодня".

Вам понадобятся такие ингредиенты: 1 л яблочный сок, желательно нефильтрованный, один апельсин, две палочки корицы, корень имбиря длиной 7-8 см, 2 л газированной воды и лед.

Хит осени: как приготовить дома яблочный сидр с имбирем и апельсином

Сначала налейте яблочный сок в кастрюлю, добавьте порезанный на ломтики апельсин, палочки корицы и почищенный и порезанный на кусочки корень имбиря. Далее доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут. После снимите массу с огня и полностью остудите. Потом процедите сидр через сито и разлейте по бокалам. В бокалы можно добавить лед и наполнить их на четверть газированной водой.

Ранее мы рассказали, как приготовить популярный напиток - холодный чай - в домашних условиях. С таким рецептом справится даже кулинар-новичок.


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