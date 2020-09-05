Хит осени: как приготовить дома яблочный сидр с имбирем и апельсином

Яблочный сидр из популярного летнего напитка превращается в осенний, если добавить ему немного цитрусовых оттенков и нотки имбиря. Так получится настоящий взрыв вкуса, и, более того, напиток можно сделать безалкогольным, а такой сидр подойдет и детворе. Приготовление этого напитка займет не более 40 минут. Рецептом яблочного сидра с апельсином и имбирем поделилось издание "Сегодня".

Вам понадобятся такие ингредиенты: 1 л яблочный сок, желательно нефильтрованный, один апельсин, две палочки корицы, корень имбиря длиной 7-8 см, 2 л газированной воды и лед.

Сначала налейте яблочный сок в кастрюлю, добавьте порезанный на ломтики апельсин, палочки корицы и почищенный и порезанный на кусочки корень имбиря. Далее доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут. После снимите массу с огня и полностью остудите. Потом процедите сидр через сито и разлейте по бокалам. В бокалы можно добавить лед и наполнить их на четверть газированной водой.

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