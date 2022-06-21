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Готовим сочные котлеты: три хитрости, о которых забывают хозяйки

Чтобы котлеты получились вкусными и сочными, важно учитывать несколько деталей, о которых часто забывают хозяйки

сегодня, 03:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Котлеты — вкусное и, казалось бы, несложное блюдо, но часто его приготовление оборачивается неудачей. У многих хозяек котлеты получаются не такими ароматными и сочными, как хотелось бы. А все потому, что не учитываются некоторые хитрости.

Готовим сочные котлеты: три хитрости, о которых забывают хозяйки

Рецепт сочных котлет (фото из открытых источников)

Масло

Если хотите, чтобы блюдо получилось, таким как надо, тогда не забудьте использовать сливочное масло. Маленький кусочек положите в центр мясного шара и тогда котлетки получатся очень вкусными, насыщенными и сочными.

Колотый лед

Профессиональные кулинары поделились и своим лайфхаком по приготовлению вкусных котлет. Они берут кубик льда, крошат его и 1 чайную ложечку (или половину) кладут в центр мясного шарика. По итогу блюдо получается безупречным.  

Крахмал и манка

Придать котлетам сочности можно весьма простым способом — введите в мясной фарш около 1 ложки крахмала и добавьте чуть манной крупы. У вас получатся очень вкусные, румяные, "пухленькие" и аппетитные котлетки.

Напомним, для классического рецепта котлет используется мясной фарш, лук, мякиш хлеба, яйца, соль и другие специи (по желанию). Но, чтобы блюдо получилось намного вкуснее, опытные хозяйки рекомендуют добавить в рецепт еще и помидоры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сочные котлетки будут идеальным дополнением к гарниру на ужин или обед. И чтобы они получились вкусными, необязательно их жарить на сковороде, можно использовать духовку.

Читай также, что вкусные и пышные котлетки — идеальное дополнение к любому гарниру. Но не у всех они получаются такими, как хотелось. Возможно, стоит пересмотреть состав. Опытные хозяйки назвали компонент, который не желательно добавлять в мясной фарш.



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Источник: https://www.belnovosti.by/kulinariya/kakie-3-hitrosti-pomogut-prigotovit-maksimalno-sochnye-kotlety-o-chem-zabyvayut-hozyayki
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