Готовим сочные котлеты: три хитрости, о которых забывают хозяйки

Котлеты — вкусное и, казалось бы, несложное блюдо, но часто его приготовление оборачивается неудачей. У многих хозяек котлеты получаются не такими ароматными и сочными, как хотелось бы. А все потому, что не учитываются некоторые хитрости.

Рецепт сочных котлет (фото из открытых источников)

Масло

Если хотите, чтобы блюдо получилось, таким как надо, тогда не забудьте использовать сливочное масло. Маленький кусочек положите в центр мясного шара и тогда котлетки получатся очень вкусными, насыщенными и сочными.

Колотый лед

Профессиональные кулинары поделились и своим лайфхаком по приготовлению вкусных котлет. Они берут кубик льда, крошат его и 1 чайную ложечку (или половину) кладут в центр мясного шарика. По итогу блюдо получается безупречным.

Крахмал и манка

Придать котлетам сочности можно весьма простым способом — введите в мясной фарш около 1 ложки крахмала и добавьте чуть манной крупы. У вас получатся очень вкусные, румяные, "пухленькие" и аппетитные котлетки.

Напомним, для классического рецепта котлет используется мясной фарш, лук, мякиш хлеба, яйца, соль и другие специи (по желанию). Но, чтобы блюдо получилось намного вкуснее, опытные хозяйки рекомендуют добавить в рецепт еще и помидоры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сочные котлетки будут идеальным дополнением к гарниру на ужин или обед. И чтобы они получились вкусными, необязательно их жарить на сковороде, можно использовать духовку.

Читай также, что вкусные и пышные котлетки — идеальное дополнение к любому гарниру. Но не у всех они получаются такими, как хотелось. Возможно, стоит пересмотреть состав. Опытные хозяйки назвали компонент, который не желательно добавлять в мясной фарш.

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