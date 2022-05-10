Котлеты не будут пышными: какой ингредиент нельзя добавлять в фарш

Вкусные и пышные котлетки — идеальное дополнение к любому гарниру. Но не у всех они получаются такими, как хотелось. Возможно, стоит пересмотреть состав. Опытные хозяйки назвали компонент, который не желательно добавлять в мясной фарш.

Как сделать фарш для котлет (фото из открытых источников)

Итак, для приготовления котлет в фарш добавляют лук, желток, хлеб. И вот с последним ингредиентом нужно быть внимательнее. Без него сложно представить котлеты, потому что хлеб придает фаршу клейкости и рыхлости. Первое нужно, чтобы легче сформировать котлетки, а второе нужно, чтобы блюдо получилось пышное. Но иногда получается, что мясная основа слишком клейкая, а мясные "шайбочки" — сухие. И проблема может быть в "неправильном" хлебе.

Многие хозяйки считают, что для приготовления котлет в фарш можно добавлять любой хлеб, но это не так. Нельзя использовать в рецепте свежий хлеб, потому что он очень мягкий, а значит фарш получится очень липким. И проблема не только в том, что мясо будет липнуть к рукам, но и в том, что пышного и сочного блюда не получится.

Для рецепта следует использовать черствый белый хлеб, но прежде чем добавить его в фарш, нужно его замочить в молоке или простой воде. После этого удалять влагу из хлеба не нужно, пусть в котлетах будет дополнительный сок. Блюдо в итоге получится нежным и сочным.

Напомним, эксперты назвали секретный ингредиент, с помощью которого котлеты получатся в два раза вкуснее и сочнее.

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