Котлеты не будут пышными: какой ингредиент нельзя добавлять в фарш

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Светлана Шкурупий
Вкусные
и пышные котлетки — идеальное дополнение к любому гарниру. Но не у всех они
получаются такими, как хотелось. Возможно, стоит пересмотреть состав. Опытные
хозяйки назвали компонент, который не желательно добавлять в мясной фарш.
Как сделать фарш для котлет (фото из открытых источников)
Итак,
для приготовления котлет в фарш добавляют лук, желток, хлеб. И вот с последним
ингредиентом нужно быть внимательнее. Без него сложно представить котлеты, потому
что хлеб придает фаршу клейкости и рыхлости. Первое нужно, чтобы легче
сформировать котлетки, а второе нужно, чтобы блюдо получилось пышное. Но иногда
получается, что мясная основа слишком клейкая, а мясные "шайбочки" —
сухие. И проблема может быть в "неправильном" хлебе.
Многие
хозяйки считают, что для приготовления котлет в фарш можно добавлять любой хлеб,
но это не так. Нельзя использовать в рецепте свежий хлеб, потому что он очень
мягкий, а значит фарш получится очень липким. И проблема не только в том, что
мясо будет липнуть к рукам, но и в том, что пышного и сочного блюда не
получится.
Для
рецепта следует использовать черствый белый хлеб, но прежде чем добавить его в
фарш, нужно его замочить в молоке или простой воде. После этого удалять влагу из
хлеба не нужно, пусть в котлетах будет дополнительный сок. Блюдо в итоге
получится нежным и сочным.
Напомним,
эксперты назвали секретный ингредиент, с помощью которого котлеты получатся в два раза вкуснее и сочнее.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, если вы запаслись гречкой и теперь не
знаете, что с ней делать, тогда записывайте рецепт вкуснейших сочных котлеток.
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