Их не нужно жарить: как правильно готовить вкусные котлеты

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Светлана Шкурупий
Ароматные,
сочные котлеты — отличная идея для обеда или ужина. И оказывается, чтобы блюдо
получилось вкусным, необязательно использовать газовую конфорку. Да, секрет самых
лучших котлет состоит в том, что готовить их нужно в духовке. Об этом рассказала Фуд-блогер Alina FooDee.
Как приготовить котлеты (фото из открытых источников)
Список
ингредиентов: 700 г мясного фарша, 1 луковица среднего размера, 5 кусочков
сухого батона, 200 г молока, 1-2 зубчика чеснока, соль, перец (по вкусу),
другие специи (по желанию).
Способ
приготовления: возьмите глубокую миску, добавьте туда кусочки батона и залейте
их молоком. Оставьте на 10 минут, чтобы хлеб размяк. С помощью мясорубки
перемелите мясо, добавьте в него мелко нарезанный лук, зубчики чеснока и батон.
Ингредиенты тщательно перемешайте, добавьте соль и перец. Фарш нужно отбить
минимум 10-12 раз, чтобы котлеты смогли держать красивую форму. Сформируйте их,
выложите на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой. И
отправьте блюдо в разогретую до 180-200 градусов духовку на 35-40 минут, чтобы
появилась румяная корочка. Все, котлетки готовы. Приятного аппетита!
Напомним,
что котлета по-киевски считается одним из самых популярных украинских блюд во
всем мире. Но в приготовлении она достаточно сложна, и чтобы сделать котлету идеальной, нужно знать несколько важных секретов. Известный телекулинар
Григорий Герман рассказал, как приготовить очень похожее блюдо, только гораздо
проще – идеальной формы на косточке, но со своим сюрпризом внутри.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как приготовить сочные котлеты из чечевицы.
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