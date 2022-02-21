Их не нужно жарить: как правильно готовить вкусные котлеты

Ароматные, сочные котлеты — отличная идея для обеда или ужина. И оказывается, чтобы блюдо получилось вкусным, необязательно использовать газовую конфорку. Да, секрет самых лучших котлет состоит в том, что готовить их нужно в духовке. Об этом рассказала Фуд-блогер Alina FooDee.

Как приготовить котлеты (фото из открытых источников)

Список ингредиентов: 700 г мясного фарша, 1 луковица среднего размера, 5 кусочков сухого батона, 200 г молока, 1-2 зубчика чеснока, соль, перец (по вкусу), другие специи (по желанию).

Способ приготовления: возьмите глубокую миску, добавьте туда кусочки батона и залейте их молоком. Оставьте на 10 минут, чтобы хлеб размяк. С помощью мясорубки перемелите мясо, добавьте в него мелко нарезанный лук, зубчики чеснока и батон. Ингредиенты тщательно перемешайте, добавьте соль и перец. Фарш нужно отбить минимум 10-12 раз, чтобы котлеты смогли держать красивую форму. Сформируйте их, выложите на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой. И отправьте блюдо в разогретую до 180-200 градусов духовку на 35-40 минут, чтобы появилась румяная корочка. Все, котлетки готовы. Приятного аппетита!

Напомним, что котлета по-киевски считается одним из самых популярных украинских блюд во всем мире. Но в приготовлении она достаточно сложна, и чтобы сделать котлету идеальной, нужно знать несколько важных секретов. Известный телекулинар Григорий Герман рассказал, как приготовить очень похожее блюдо, только гораздо проще – идеальной формы на косточке, но со своим сюрпризом внутри.

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