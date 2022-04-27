Какой секретный ингредиент сделает котлеты в 2 раза вкуснее

Котлеты — идеальное дополнение к любому гарниру, особенно, когда они получаются вкусными и очень сочными. Но так приготовить блюдо удается не всем хозяйкам. Здесь нужно знать некоторые хитрости.

Как сделать вкусные и сочные котлеты (фото из открытых источников)

Для классического рецепта котлет используется мясной фарш, лук, мякиш хлеба, яйца, соль и другие специи (по желанию). Но, чтобы блюдо получилось намного вкуснее, опытные хозяйки рекомендуют добавить в рецепт еще и помидоры. Но здесь важно не переборщить, например, на один килограмм мяса достаточно взять всего три помидора среднего размера.

Но перед тем, как их добавить к остальным ингредиентам, ошпарьте томаты кипятком и снимите кожицу. Затем измельчите их с помощью блендера. Для того чтобы котлеты получились более насыщенными желательно также добавить в рецепт специи и зелень.

Готовому фаршу с остальными компонентами нужно настояться около 30 минут в холодильнике, а после этого можно формировать котлетки и начать их обжаривать или запекать. Вкус вас точно порадует. Приятного аппетита!

Напомним, что ароматные, сочные котлеты — отличная идея для обеда или ужина. И оказывается, чтобы блюдо получилось вкусным, необязательно использовать газовую конфорку. Да, секрет самых лучших котлет состоит в том, что готовить их нужно в духовке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие хозяйки почему-то недооценивать рыбные котлеты и предпочитают готовить их из свинины, курицы и даже индейки. Но к каждому блюду нужно найти свой подход. На самом деле, из рыбного фарша получаются идеальные и нежные котлеты, от которых будут в восторге даже дети. Что нужно для приготовления?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!