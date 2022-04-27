Какой секретный ингредиент сделает котлеты в 2 раза вкуснее

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Светлана Шкурупий
Котлеты
— идеальное дополнение к любому гарниру, особенно, когда они получаются
вкусными и очень сочными. Но так приготовить блюдо удается не всем хозяйкам.
Здесь нужно знать некоторые хитрости.
Как сделать вкусные и сочные котлеты (фото из открытых источников)
Для
классического рецепта котлет используется мясной фарш, лук, мякиш хлеба, яйца,
соль и другие специи (по желанию). Но, чтобы блюдо получилось намного вкуснее,
опытные хозяйки рекомендуют добавить в рецепт еще и помидоры. Но здесь важно не
переборщить, например, на один килограмм мяса достаточно взять всего три
помидора среднего размера.
Но
перед тем, как их добавить к остальным ингредиентам, ошпарьте томаты кипятком и
снимите кожицу. Затем измельчите их с помощью блендера. Для того чтобы котлеты
получились более насыщенными желательно также добавить в рецепт специи и
зелень.
Готовому
фаршу с остальными компонентами нужно настояться около 30 минут в холодильнике,
а после этого можно формировать котлетки и начать их обжаривать или запекать.
Вкус вас точно порадует. Приятного аппетита!
Напомним,
что ароматные, сочные котлеты — отличная идея для обеда или ужина. И
оказывается, чтобы блюдо получилось вкусным, необязательно использовать газовую
конфорку. Да, секрет самых лучших котлет состоит в том, что готовить их нужно в духовке.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что многие хозяйки почему-то
недооценивать рыбные котлеты и предпочитают готовить их из свинины, курицы и
даже индейки. Но к каждому блюду нужно найти свой подход. На самом деле, из
рыбного фарша получаются идеальные и нежные котлеты, от которых будут в
восторге даже дети. Что нужно для приготовления?
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