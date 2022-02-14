Всего два качества: каких женщин предпочитают мужчины

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Светлана Шкурупий
Построить
крепкие, доверительные и гармоничные отношения очень непросто. Многие либо
предпочитают быть одиночками, либо продолжают наступать на одни и те же грабли.
Часто женщин интересует, как же привлечь и удержать внимание мужчины? Психологи
назвали два качества, которые цепляют представители сильного пола.
Какие два качества нравятся мужчинам в женщинах (фото из открытых источников)
Качество № 1.
Понимание
Мужчинам
нравятся понимающие женщины, они должны показывать свою вовлеченность, интерес
к партнеру, а также важную роль играет эмоциональная близость. Если женщина
будет искренне интересоваться мужчиной, его настроением, делами, мыслями и
переживаниями, то у нее есть все шансы "зацепить" его.
Качество № 2.
Ласковость
Каждому
мужчине хочется нежности, заботы, внутреннего спокойствия и ласки. И женщина,
которая умеет проявлять эти качества, всегда будет в приоритете и будет
желанной. Представительницы прекрасного пола даже с помощью ласковости могут
управлять своими избранниками.
Напомним,
многим женщинам бывает достаточно сложно раскрепоститься в постели с мужчиной,
поэтому они не могут полностью расслабиться и получить удовольствие. Сексолог
Колби Мэри Зонгол дала несколько советов на этот счет.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, чтобы привлечь и удержать внимание
женщины мало одной только внешности. Мужчине стоит знать, какие вещи способны оттолкнуть партнершу или сделать его менее привлекательным в ее глазах.
Читайте также, что каждой женщине хочется построить отношения с достойным мужчиной, но распознать его бывает очень непросто. Психологи назвали несколько моментов в поведении партнера, которые должны насторожить женщину.
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