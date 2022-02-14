Всего два качества: каких женщин предпочитают мужчины

Построить крепкие, доверительные и гармоничные отношения очень непросто. Многие либо предпочитают быть одиночками, либо продолжают наступать на одни и те же грабли. Часто женщин интересует, как же привлечь и удержать внимание мужчины? Психологи назвали два качества, которые цепляют представители сильного пола.

Какие два качества нравятся мужчинам в женщинах (фото из открытых источников)

Качество № 1. Понимание

Мужчинам нравятся понимающие женщины, они должны показывать свою вовлеченность, интерес к партнеру, а также важную роль играет эмоциональная близость. Если женщина будет искренне интересоваться мужчиной, его настроением, делами, мыслями и переживаниями, то у нее есть все шансы "зацепить" его.

Качество № 2. Ласковость

Каждому мужчине хочется нежности, заботы, внутреннего спокойствия и ласки. И женщина, которая умеет проявлять эти качества, всегда будет в приоритете и будет желанной. Представительницы прекрасного пола даже с помощью ласковости могут управлять своими избранниками.

Напомним, многим женщинам бывает достаточно сложно раскрепоститься в постели с мужчиной, поэтому они не могут полностью расслабиться и получить удовольствие. Сексолог Колби Мэри Зонгол дала несколько советов на этот счет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы привлечь и удержать внимание женщины мало одной только внешности. Мужчине стоит знать, какие вещи способны оттолкнуть партнершу или сделать его менее привлекательным в ее глазах.

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