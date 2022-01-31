Как женщине стать более уверенной в постели: советы для скромниц

Многим женщинам бывает достаточно сложно раскрепоститься в постели с мужчиной, поэтому они не могут полностью расслабиться и получить удовольствие. Сексолог Колби Мэри Зонгол дала несколько советов на этот счет.

Как стать уверенной в постели с мужчиной (фото из открытых источников)

Делайте то, что умеете

Эксперт говорит, что нужно сосредоточиться на своих умениях ведь несмотря на неуверенность и сомнения, точно есть хотя бы одна вещь, в которой вы хороши. Не нужно быть мастером в оральных ласках, достаточно уметь просто хорошо целоваться и обладать мастерством лаской руками. И уделите времени тому, что вы не умеете, но что бы вам хотелось попробовать.

Пробуйте что-то новое

Когда вы уверенно овладели каким-то определенным навыком, то развивайтесь и привносите в свою сексуальную жизнь новые краски. Практикуйте что-то новое со своим партнером, чтобы секс не был однотипным.

Сосредоточьтесь на том, что любите в своем теле

Многие женщины комплексуют из-за фигуры, но сфокусируйтесь не на своих недостатках, а наоборот, достоинствах.

Носите то, что повышает вашу уверенность

Купите себе комплект белья, в котором будете чувствовать себя более уверенно, или накрасьте губы красной помадой перед постелью. Неважно, какая именно деталь придает вам уверенность в себе — просто используйте это!

Повторяйте мантру

Эксперт рекомендует неуверенным девушкам поверить в свою сексуальность и привлекательность с помощью мантры, например, повторяйте перед зеркалом: "Я сексуальна". Чем чаще вы будете это слышать, тем сильнее поверите в это.

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