Как женщине стать более уверенной в постели: советы для скромниц

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Светлана Шкурупий
Многим
женщинам бывает достаточно сложно раскрепоститься в постели с мужчиной, поэтому
они не могут полностью расслабиться и получить удовольствие. Сексолог Колби
Мэри Зонгол дала несколько советов на этот счет.
Как стать уверенной в постели с мужчиной (фото из открытых источников)
Делайте то, что
умеете
Эксперт
говорит, что нужно сосредоточиться на своих умениях ведь несмотря на
неуверенность и сомнения, точно есть хотя бы одна вещь, в которой вы хороши. Не
нужно быть мастером в оральных ласках, достаточно уметь просто хорошо
целоваться и обладать мастерством лаской руками. И уделите времени тому, что вы
не умеете, но что бы вам хотелось попробовать.
Пробуйте что-то новое
Когда
вы уверенно овладели каким-то определенным навыком, то развивайтесь и
привносите в свою сексуальную жизнь новые краски. Практикуйте что-то новое со
своим партнером, чтобы секс не был однотипным.
Сосредоточьтесь на
том, что любите в своем теле
Многие
женщины комплексуют из-за фигуры, но сфокусируйтесь не на своих недостатках, а
наоборот, достоинствах.
Носите то, что повышает
вашу уверенность
Купите
себе комплект белья, в котором будете чувствовать себя более уверенно, или
накрасьте губы красной помадой перед постелью. Неважно, какая именно деталь
придает вам уверенность в себе — просто используйте это!
Повторяйте мантру
Эксперт рекомендует неуверенным девушкам поверить в свою сексуальность и привлекательность с помощью мантры, например, повторяйте перед зеркалом: "Я сексуальна". Чем чаще вы будете это слышать, тем сильнее поверите в это.
Напомним, какими сексуальными привычками стоит овладеть в новом году.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие приятные факты о сексе необходимо
знать каждому.
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