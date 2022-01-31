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Как женщине стать более уверенной в постели: советы для скромниц

Сексолог Колби Мэри Зонгол дала несколько советов, которые точно помогут раскрепоститься в постели любой женщине.

сегодня, 20:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многим женщинам бывает достаточно сложно раскрепоститься в постели с мужчиной, поэтому они не могут полностью расслабиться и получить удовольствие. Сексолог Колби Мэри Зонгол дала несколько советов на этот счет.

Как женщине стать более уверенной в постели: советы для скромниц

Как стать уверенной в постели с мужчиной (фото из открытых источников)

Делайте то, что умеете

Эксперт говорит, что нужно сосредоточиться на своих умениях ведь несмотря на неуверенность и сомнения, точно есть хотя бы одна вещь, в которой вы хороши. Не нужно быть мастером в оральных ласках, достаточно уметь просто хорошо целоваться и обладать мастерством лаской руками. И уделите времени тому, что вы не умеете, но что бы вам хотелось попробовать.

Пробуйте что-то новое

Когда вы уверенно овладели каким-то определенным навыком, то развивайтесь и привносите в свою сексуальную жизнь новые краски. Практикуйте что-то новое со своим партнером, чтобы секс не был однотипным.

Сосредоточьтесь на том, что любите в своем теле

Многие женщины комплексуют из-за фигуры, но сфокусируйтесь не на своих недостатках, а наоборот, достоинствах.

Носите то, что повышает вашу уверенность

Купите себе комплект белья, в котором будете чувствовать себя более уверенно, или накрасьте губы красной помадой перед постелью. Неважно, какая именно деталь придает вам уверенность в себе — просто используйте это!

Повторяйте мантру

Эксперт рекомендует неуверенным девушкам поверить в свою сексуальность и привлекательность с помощью мантры, например, повторяйте перед зеркалом: "Я сексуальна". Чем чаще вы будете это слышать, тем сильнее поверите в это.

Напомним, какими сексуальными привычками стоит овладеть в новом году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие приятные факты о сексе необходимо знать каждому.


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Источник: https://lifehacker.ru/kak-raskrepostitsya-v-posteli/
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