Женщины рассказали, что их отталкивает в мужчинах

Чтобы привлечь и удержать внимание женщины мало одной только внешности. Мужчине стоит знать, какие вещи способны оттолкнуть партнершу или сделать его менее привлекательным в ее глазах.

Что женщин отталкивает в мужчинах (фото из открытых источников)

Пассивность

Представительницы прекрасного пола любят решительных мужчин, которые не бояться активно действовать и брать ответственность за свои поступки и слова. А вот пассивность способна убить любые чувства и симпатию. Вряд ли женщина захочет строить отношения с мужчиной, который не знает, что хочет, не умеет принимать решения, мямлит и боится делать шаги.

Неприятный запах

Аромат – важный аспект, который сильно влияет на женщин на подсознательном уровне, тесно взаимодействуя с памятью и эмоциональным откликом. Приятный запах будоражит воображение и повышает интерес. А вот неприятный — сильно отталкивает, показывая, что мужчина не следит за своей гигиеной.

Бессмысленные игры

Женщины не любят, когда с ними играют, так что, если мужчина хочет сделать вид, что его ничего не заботит, продемонстрировав таким образом свою самодостаточность и независимость, то важно вовремя остановиться. Не нужно устанавливать бессмысленные правила в общении, например, когда звонить или не звонить своей партнерше. Ведь, если женщина увидит, что не сильно интересна мужчине и он не пытается покорить ее сердца, то быстро захочет выйти из такой непонятной игры.

Напомним, какие поступки мужчины должны насторожить женщину.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что отношения должны приносить радость и комфорт, иначе смысл в них теряется. Если женщина хочет улучшить свое общение с мужчиной, тогда нужно сделать акцент на таких качествах.

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