Какие поступки мужчины должны насторожить женщину

Каждой женщине хочется построить отношения с достойным мужчиной, но распознать его бывает очень непросто. Психологи назвали несколько моментов в поведении партнера, которые должны насторожить женщину.

Что должно насторожить в отношениях с мужчиной / Фото: Getty Images

Он не разрешает трогать его телефон

Отношения строятся на доверии поэтому если партнер нервничает, когда вы просите его телефон или, вовсе не разрешает вам брать его в руки, то это весьма странное поведение. Это значит, что ему есть что от вас скрывать. Призадумайтесь!

Он чересчур откровенен со своими друзьями

Не каждой женщине понравится, что друзья партнера в курсе всех деталей их отношений, а это легко можно заметить по насмешкам, ухмылкам или каким-то шуточкам. Личные моменты, касающиеся только людей в паре, должны быть за закрытыми дверями, а не на распашку.

Он всегда пытается сэкономить

Хорошо, когда мужчина знает цену деньгам и на некоторых вещах пытается сэкономить, но другое дело, когда он делает это постоянно и на всем. Его магнитом притягивают различные акции и скидки, а о сюрпризах своей девушки и речи быть не может. Ну, не каждую женщину такое устроит.

Он не хочет брать на себя бытовые обязанности

Партнеры должны помогать друг другу, в том числе и в быту. Если вы хотите построить серьезные отношения и быть равноправными партнерами, тогда справедливо распределите обязанности по дому.

Он слишком зациклен на своих принципах

Чтобы отношения приносили радость и комфорт, над ними нужно работать. И хорошо, когда у мужчины есть определенные принципы, но стоит понимать, что в отношениях вы меняетесь, получаете опыт и нужно иногда идти на уступки, а не гнуть свою линию, невзирая на обстоятельства и ситуации.

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