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Психолог рассказала, какой вопрос нельзя задавать своему бывшему

Семейный терапевт Ашера ДеРоса рассказала, что после расставания не стоит спрашивать у своего бывшего и почему

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Не все отношения заканчивают хэппи-эндом, некоторые пары расстаются, но это тоже нужно делать правильно, без лишнего стресса, переживаний и вопросов. Семейный терапевт Ашера ДеРоса рассказала, что не стоит спрашивать у бывшего возлюбленного.

Психолог рассказала, какой вопрос нельзя задавать своему бывшему

Что не стоит спрашивать у своего бывшего (фото из открытых источников)

Как передает издание BestLife, многие люди после разрыва хотят обсудить отношения и выяснить, что и в какой момент пошло не так. Но есть вопрос, которого лучше избегать — это "Ты когда-нибудь любил меня?".

Психолог объясняет, что если партнер даст положительный ответ, тогда у вас возникнет соблазн сказать: "Тогда зачем мы расстались?", а если он ответил, что никогда не любил, то это не принесет покоя, а наоборот, вызовет сильные переживания и даже депрессию.

Другой специалист Ребекка Филлипс также отмечает, что ни к чему хорошему такие вопросы после расставания не приводят, потому что партнеры начинают заглядывать "внутрь себя", а это может обернуться поиском неуверенности. Подсознательно человек начнет сомневаться, а достаточно ли он хорош и привлекателен, а сможет ли он встретить кого-то еще для серьезных отношений и т.д.

Психологи говорят, что расставание с возлюбленными не всем дается легко, поэтому "изливать душу" — это нормально. Стоит делиться своими переживания с друзьями, близкими, с психологом, но не устраивать разговором по душам с бывшим.

Напомним, психологи перечислили привычки, которые мешают партнерам построить крепкие и гармоничные отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследование американских ученых поможет вам узнать, в чем секрет семейного счастья.

Читайте также, почему разлука положительно влияет на отношения.


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Источник: https://bestlifeonline.com/question-never-ask-ex-news/
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