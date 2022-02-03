Психолог рассказала, какой вопрос нельзя задавать своему бывшему

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Светлана Шкурупий
Не
все отношения заканчивают хэппи-эндом, некоторые пары расстаются, но это тоже
нужно делать правильно, без лишнего стресса, переживаний и вопросов. Семейный
терапевт Ашера ДеРоса рассказала, что не стоит спрашивать у бывшего
возлюбленного.
Что не стоит спрашивать у своего бывшего (фото из открытых источников)
Как
передает издание BestLife, многие люди после разрыва хотят обсудить отношения и
выяснить, что и в какой момент пошло не так. Но есть вопрос, которого лучше
избегать — это "Ты когда-нибудь любил меня?".
Психолог
объясняет, что если партнер даст положительный ответ, тогда у вас возникнет
соблазн сказать: "Тогда зачем мы расстались?", а если он ответил, что
никогда не любил, то это не принесет покоя, а наоборот, вызовет сильные
переживания и даже депрессию.
Другой
специалист Ребекка Филлипс также отмечает, что ни к чему хорошему такие вопросы
после расставания не приводят, потому что партнеры начинают заглядывать "внутрь
себя", а это может обернуться поиском неуверенности. Подсознательно
человек начнет сомневаться, а достаточно ли он хорош и привлекателен, а сможет
ли он встретить кого-то еще для серьезных отношений и т.д.
Психологи
говорят, что расставание с возлюбленными не всем дается легко, поэтому
"изливать душу" — это нормально. Стоит делиться своими переживания с
друзьями, близкими, с психологом, но не устраивать разговором по душам с
бывшим.
Напомним,
психологи перечислили привычки, которые мешают партнерам построить крепкие и
гармоничные отношения.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что исследование американских ученых
поможет вам узнать, в чем секрет семейного счастья.
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