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Пять привычек, которые мешают построить крепкие отношения

Психологи перечислили привычки, которые мешают партнерам построить крепкие и гармоничные отношения

сегодня, 18:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите, чтобы отношения с любимым человеком приносили радость, уют и комфорт, постарайтесь избавиться от следующих привычек, которые мешают выстраивать идеальный и крепкий союз.

Пять привычек, которые мешают построить крепкие отношения

Какие привычки мешают построить крепкие отношения (фото из открытых источников)

Критика

Постарайтесь не критиковать и не высмеивать за что-то своего партнера, потому что слова могут больно ранить. Вместо этого лучше объясните, что по вашему мнению, он делает не так. Не все люди хорошо воспринимают критику, поэтому будьте с этим аккуратнее.

Обман

Отношения, в которых присутствует обман и ложь, нельзя назвать крепкими и гармоничными. Обман разрушает доверие и чувства между партнерами, а если их нет, то зачем вообще нужны такие отношения?

Привычка перебивать разговор

В отношениях важно уметь как слушать, так и слышать своего партнера. Если вы постоянно его перебиваете, то тем самым показываете свою незаинтересованность, а рано или поздно любой человек перестает терпеть неуважение к себе. Каждому важно, чтобы его понимали.

Невыполненные обещания

Не нужно давать обещания, если вам сложно их выполнить или вы вообще не собираетесь это делать. Не надо никого "кормить завтраками", ведь этим вы показываете, что на вас нельзя положиться.

Ревность

Это еще один из факторов, который может разрушить отношения. Ревность ограничивает партнера в свободе общения и выборе. А каждому человеку нужно личное пространство, ведь контроль не ассоциируется с гармоничными и легкими отношениями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что плохие отношения не просто отравляют, они негативно влияют на нашу самооценку и развитие личности, на наше состояние и здоровье. Поэтому следует научиться прислушиваться к своему телу, ведь оно не обманет.


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Источник: https://storinka.com.ua/2018/05/7-privychek-kotorye-meshayut-postroit-krepkie-otnosheniya/
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