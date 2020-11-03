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Почему разлука положительно влияет на отношения: ответ психолога

Чем дольше вы с кем-то встречаетесь, тем меньше между вами страсти, но больше доверия и ощущения безопасности

сегодня, 19:57
Автор:

Любовь Блажко

Большинство людей уверены в том, что для того, чтобы максимально сблизиться со своей второй половинкой, необходимо проводить с ней как можно больше времени. И это действительно так, но только отчасти. Психологи настаивают на том, что у вашего партнера всегда должно оставаться личное пространство.

Почему разлука положительно влияет на отношения: ответ психолога

Почему разлука положительно влияет на отношения. Фото: unsplash

Так, психотерапевт Эстер Перель поделилась, что категорически нельзя назвать здоровыми те отношения, в которых люди зависимы друг от друга. Она говорит, что подобная ситуация довольно быстро лишает страсти в отношениях. А эту самую страсть, как выяснилось, можно сохранить достаточно долго, но при условии, что у каждого партнера будет свое личное время и дела, которые он посвящает только себе.

Чтобы наверняка в этом удостовериться, американские специалисты даже провели новое научное исследование. Согласно полученным данным, уровень страсти в разы уменьшается, когда между влюбленными появляется слишком сильная привязанность. Дабы избежать такого сценария, они рекомендуют иногда делать перерывы в свиданиях или ограничивать время, которое вы проводите вместе. 

"Наша способность выдерживать отдельное времяпрепровождение от партнера является предпосылкой сохранения постоянного интереса и желания в отношениях", — резюмировала Эстер Перель. 

Также издание "Комментарии" расскажет,  почему размещение фото в соцсетях разрушает отношения. 


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Источник: https://bit.ua/2020/11/separation-and-passion/
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