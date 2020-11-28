Ученые раскрыли секрет счастливых отношений

Все еще не знаете, как сохранять счастливые и искренние отношения на протяжении длительного времени? Возможно, исследование американских ученых поможет вам узнать, в чем секрет семейного счастья.

ФОТО: Из открытых источников

Эксперты из Рочестерского университета проанализировали более 170 исследований об отношениях и определили, что счастливые пары имеют ряд похожих психологических черт.

По мнению ученых, дабы сохранить счастливые отношения, вам нужно:

- внимательно относиться к чувствам своей второй половинки и решать существующие проблемы путем разговора и только;

- совместно смотреть романтические фильмы и активно обсуждать их сюжет между собой;

- быть психологически гибкими — уметь подстраиваться под текущие события и эмоциональные состояния партнера;

Последний пункт, по мнению ученых, является важнейшим. Результаты анализа показали, что психологически гибкие люди чувствовали себя лучше, как в супружеских, так и детско-родительских отношениях. В то же время психологически негибкие партнеры ощущали себя более несчастными в романтических или сексуальных отношениях.

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