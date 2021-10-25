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Названы пять вещей, которые нужны человеку для счастья

Специалист по позитивной психологии Тал Бен-Шахар назвал пять главных вещей, которые нужны человеку для счастья

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Понятие "счастья" у всех разное, но каждый человек к нему стремится, ведь это состояние души, которое дает высшее удовлетворение жизнью. Эксперт по позитивной психологии Тал Бен-Шахар назвал пять составляющих, из которых состоит счастье человека.

Названы пять вещей, которые нужны человеку для счастья

Что нужно человеку для счастья (фото из открытых источников)

Многие исследования доказывают, что ощущения счастье крайне важно, ведь люди тогда становятся более дружелюбными, открытыми, они меньше подвергаются депрессии, эмоциональному выгоранию и живут дольше. Но зацикленность на достижении счастья негативно сказывается на состоянии человека и может привести к обратному эффекту.

Тал Бен-Шахар рассказал, что для счастья нужно 5 главных вещей, вместе они составляют аббревиатуру SPIRE: духовное благополучие (Spiritual wellbeing), физическое благополучие (Physical wellbeing), интеллектуальное благополучия (Intellectual wellbeing), благополучия в отношениях с другими (Relational wellbeing), эмоциональное благополучие (Emotional wellbeing). Целостность этих компонентов, как говорит специалист, может вызвать состояние полного счастья.

Напомним, испанский исследователь Бегонья Альварез решил выяснить, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее счастливыми. Проанализировав результаты опроса, он построил собственную математическую модель и отметил, что ощущение абсолютного счастья люди начинают испытывать в возрасте от 30 до 34 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что студент поделился лайфхаком от своего профессора, как стать счастливее. Для этого понадобится только ручка и доступ к интернету.

Читайте также, что американские психологи в ходе исследования выяснили, в какое время суток человек чувствует себя счастливее.


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Источник: https://portaltele.com.ua/zdorovya/ekspert-nazvav-p-yat-rechej-yaki-potribni-lyudyni-dlya-shhastya.html
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