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В каком возрасте человек чувствует себя наиболее счастливым

Испанский ученый Бегонья Альварез в ходе исследования выяснил, в каком возрасте человек испытывает абсолютное счастье

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Все люди стремятся быть счастливыми, хотя каждый человек вкладывает свое понятие в слово "счастье". Испанский исследователь Бегонья Альварез решил выяснить, в каком возрасте люди достигают этого состояния.

В каком возрасте человек чувствует себя наиболее счастливым

Когда человек чувствует абсолютное счастье / Фото: depositphotos

Эксперт проанализировал данные опроса Sharelife, в котором взяли участие жители Европы в возрасте от 25 до 50 лет, а затем построил собственную математическую модель. По его данным, ощущение абсолютного счастья люди начинают испытывать в возрасте от 30 до 34 лет. В 25-30 лет европейцы оказались не столь удовлетворенные своей жизнью и эмоциональным состоянием, как люди чуть старшего возраста. Да и после 34 лет число тех, кто считал себя счастливым, снижалось. 

Ученый также отметил, что уровень счастье зависел от географического показателя, например, люди, которые проживали в южных странах, после 40-летнего возраста не чувствовали себя счастливыми, когда жители северных стран теряли эйфорию намного медленнее. 

Также Бегонья Альварез отметил, что, говоря о счастье, многие люди отмечали периоды жизни, когда создавали семьи или когда у них рождался ребенок.

Напомним, специалисты из Национального бюро экономических исследований в США вместе с работниками Дармутского колледжа решили выяснить, в каком возрасте человек становится максимально уязвимым.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что группа ученых в результате масштабного исследования выяснила, в каком возрасте человеческий мозг работает наиболее эффективноЭксперты провели исследование с участием профессиональных шахматистов.

Читайте также, ученым удалось определить возраст, в котором человек начинает терять мотивацию.


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Источник: https://rd.springer.com/article/10.1007/s11205-021-02804-6
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