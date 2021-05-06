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Как стать счастливым за 30 секунд

Во время лекции преподаватель рассказывает, что всего за 30 секунд можно улучшить себе настроение

сегодня, 02:04
Автор:

Ольга Чародий

Студент поделился лайфхаком от своего профессора, как стать счастливее. Для этого понадобится только ручка и доступ к интернету. Рекомендуем попробовать.

Как стать счастливым за 30 секунд

Как быстро поднять настроение (фото из открытых источников)

Блогер Маккерон Войлрейвен активно ведет профиль в Тикток, где делится различными видео о своих буднях. Но его недавний ролик стал действительно вирусным, собрав более 9 миллионов  просмотров.

Дело в том, что парень проверил необычный лайфхак от своего профессора кафедры психологии Дуга Петерсона из Университета Южной Дакоты. Во время лекции преподаватель рассказывает, что всего за 30 секунд можно улучшить себе настроение.

Для этого нужно взять ручку и сжать ее между зубами, не касаясь губами. Также стоит поднять брови и включить какое-то смешное видео, например, с падением пингвинов. После 30 секунд с такой "маской" мозг получит сигналы о том, что человек счастлив. Поэтому действительно поднимается настроение.

Напомним, в это неспокойное время большинство из нас легко поддаются панике, но стоит все же концентрировать свое внимание на более приятных вещах. Например, не за горами новогодние праздники, поэтому пришло время спланировать их, а также позаботиться о своем новогоднем настроении. Квалифицированный психолог Ирина Тарасова поделилась несколькими действенными советами. 

Получается, что все довольно просто: нужно каждый день понемногу готовиться к приближению чуда, украшая свой дом и покупая подарки близким людям. Эти, на первый взгляд, мелочи перестроят мысли на нужный лад и беспокойство понемногу начнет уходить.  Ирина акцентировала внимание на том, что не нужно пытаться сделать сразу все, а лучше ежедневно выделять полчаса свободного времени, чтобы заняться праздничной рутиной или посмотреть рождественскую комедию. Ведь настроение начинается именно с наших мыслей, резюмировала она. 


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Источник: https://www.tiktok.com/@maccraecray?lang=ru-RU&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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