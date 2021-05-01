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Главная Новости Досуг психология Финансовый гороскоп: кого из знаков Зодиака ждет денежная удача в мае
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Финансовый гороскоп: кого из знаков Зодиака ждет денежная удача в мае

Лучше всего ситуация с денежными накоплениями в мае будет состоять у Весов, Скорпионов, Козерогов и Водолеев

сегодня, 20:29
Автор:

Вечканова Елена

Финансовое благополучие давно является одной из основополагающих составляющих спокойной человеческой жизни. В наше неспокойное время мы не всегда способны располагать собственными деньгами, однако изо всех сил стараемся это делать. Иногда, чтобы знать, что нам готовит будущее, мы прислушиваемся к советам астрологов. По информации портала "Командир", в мае 2021 года на финансовую удачу могут рассчитывать представители четырех знаков Зодиака.

Финансовый гороскоп: кого из знаков Зодиака ждет денежная удача в мае

Четыре знака зодиака будут финансово счастливы в мае. Фото: Телеграф

Весы

Людям, родившимся под этим знаком, звезды в мае обещают абсолютный успех по всех начинаниях. И это при том, что начало месяца может не особо радовать любым продвижением дел. Впрочем, уже вторая майская неделя продемонстрирует неплохой рост финансов. Тем Весам, которые имеют собственный бизнес, могут прийти выгодные предложения о сотрудничестве. Также представители этого знака могут рассчитывать на повышение, что также выгодно повлияет на состояние кошелька. В двадцатых числах мая Весы должны быть более осторожными, дабы, принимая сложное решение, не опростоволосится. Звезды рекомендуют прислушиваться к интуиции.

Скорпион

В первой половине мая Скорпионы могут получить весьма неожиданные доходы. Также финансовое положение могут помочь поправить новые знакомые и благоприятные рабочие встречи. Помимо прочего, представителям этого знака звезды в мае предрекают покровительство влиятельных людей. На общий денежный прирост также будет влиять прирожденная коммуникабельность Скорпионов и их умение находить внезапные решения в сложных ситуациях. 10-14 мая будут весьма успешны любые сделки, связанные с недвижимостью.

Козерог

Представители этого знака вечно планируют как ближайшее, так и дальнейшее будущее. В мае это поможет им избежать бездумных трат и вполне твердо стоять на ногах в финансовом плане. Также на общую стабильность дохода будет влиять привычное трудолюбие Козерогов. Многим женщинам и мужчинам, родившимся под этим созвездием, астрологи обещают в мае дополнительный источник дохода. К тому же хороший труд должен быть хорошо вознагражден. Именно поэтому уже к концу месяца Козероги могут получить возможность полноценно отдохнуть.

Водолеи

Май станет невероятно творческим месяцем для представителей этого знака. Свежесть и оригинальность представленных Водолеями идей очарует руководство. Это может стимулировать дальнейшее повышение заработной платы. Также не следует отказываться от сотрудничества с коллегами или друзьями — подобные проекты тоже могут принести хороший заработок. Больше всего энтузиазма у Водолеев появится к средине месяца. Звезды утверждают, что наилучшую прибыль смогут получить Водолеи, связанные с любым бизнесом в интернете. Не исключено и получение наследства.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким май в целом станет для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков.

Также на портале прогнозы астрологов на ближайший месяц могут узнать и представители других знаков зодиака — здесь (от Львов до Скорпионов) и здесь (от Стрельцов до Рыб).


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Источник: https://comandir.com/2021/05/01/404551-znaki-zodiaka-kotorye-ne-budut-znat-problem-s-dengami-v-mae-2021-goda.html
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