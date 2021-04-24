Овен, Телец, Близнецы, Рак: гороскоп на май 2021

Гороскоп на май 2021 прогнозирует, что последний месяц весны будет достаточно успешным для всех знаков зодиака.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Овнам судьба поможет в этом месяце. Не нужно беспокоиться о своем будущем. На ваши отношения влияют аспекты Марса, и вы должны поддерживать гармонию в любовных и семейных отношениях. Вы сможете ожидать, что в течение последней части месяца все будет прекрасно.

На любовном фронте у Овнов будет нестабильно. В течение недели может произойти выяснения отношений со своей второй половинкой. Старайтесь не летать в облаках, принимайте ситуацию реально. Одинокие Овны найдут своих партнеров после 20-го. Вам следует быть менее агрессивным в отношениях. На работе не стоит ожидать большого результата от приложенных усилий.

Телец

Для Тельцов это будет позитивный месяц, особенно на любовном фронте. Май будет романтичным, страстным, наполненный яркими красками. Одинокие Тельцы смогут встретить свою половинку. Отношение с родственниками желают оставаться лучшими.

На работе будет напряженная обстановка. Вы будете работать очень настойчиво, но результаты не будут успешными. Возникнут проблемы с достижением ваших целей. Прогноз предусматривает трудный месяц для финансов. Планетарные позиции не является благоприятными, и ваша деловая деятельность не дает желаемой отдачи. Возможно, вам придется обратиться за посторонней финансовой помощью для покрытия своих расходов.

Близнецы

Начало месяца будет сложным, и вам придется сталкиваться с проблемами, проявите мужество. На любовном фронте все будет спокойно. После 10 мая одинокие Близнецы могут встретиться свою половинку.

На работе обстановка будет напряженной. Вы не получите сотрудничества со своими партнерами, это отобразится на ухудшении ваших бизнес-проектов. Людям, которые занимаются творческой деятельностью, будет трудно продавать свои произведения.

Рак

В этом месяце Ракам придется выбирать между любовью и карьерой. Любовь у рака в этом месяце будет очень романтичной и страстной до 20 числа. Во второй половине месяца проблемы на работе возьмут вверх над романтическим настроением, и все время вы будете стараться посвящать карьере. В финансовом плане месяц для Рака будет успешным. Вы сможете заручиться поддержкой своих сотрудников, и это значительно увеличит вашу прибыль. Поскольку планеты благоприятные, вы можете начинать новые бизнес-проекты. Вложения излишков денег в хорошие ценные бумаги обеспечит хорошую прибыль.

Напомним, гороскоп на субботу, 24 апреля, для каждого Знака Зодиака.

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