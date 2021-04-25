logo
Русский Українська

BTC/USD

50307.41

ETH/USD

2341.76

LTC/USD

232.94

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Лев, Дева, Весы, Скорпион: гороскоп на май 2021
commentss НОВОСТИ Все новости

Лев, Дева, Весы, Скорпион: гороскоп на май 2021

Узнайте, что приготовили для вас звезды в мае

сегодня, 17:37
Автор:

Ольга Чародий

В мае месяцы Львы будут заняты  рабочей нагрузкой, которая будет  отбирать практически все их время. Важно быть дипломатичным, так как можно ожидать несколько удивительных событий.

Лев, Дева, Весы, Скорпион: гороскоп на май 2021

Гороскоп (фото из открытых источников)

В первой  половине месяца на любовном фронте могут быть  перепалки с любимым человеком. После 20 мая Львов ожидает премия или  денежное вознаграждение. Этот период также благоприятен для налаживания новых контактов. Львам стоит придерживаться здорового режима питания и физических упражнений, чтобы сохранить свое здоровье. Прогноз в области карьеры очень обнадеживающий. Вы получите поддержку руководства и понимание сотрудников. Месяц также благоприятен для начала новых деловых начинаний.

Дева

Будут серьезные конфликты с членами семьи, вам придется прибегать к бюджетированию, чтобы контролировать свои расходы.

Май для Дев хорош в плане профессиональной карьере. На работе вам будет комфортно общаться с людьми, настроение будет хорошим. Это поможет вам легко выполнять свои проекты. 

Весы

Месяц благоприятен для путешествий и работе над ошибками своих проектов. На любовном фронте у Весов все будет хорошо, любовь будет очень романтичной и чувственной. После 10 мая вы можете конфликтовать со своей второй половинкой из-за бытовых неурядиц.

Для деловых людей прогноз предусматривает скучный период без волнения на рабочем месте. Вы будете работать очень настойчиво. Отношения с коллегами не вызовут никаких проблем. Месяц не благоприятный для открытия нового бизнеса, и инвестиции не приносят вам хорошей отдачи.

Скорпион

Гороскоп Скорпиона на май 2021 достаточно благоприятный. Вы должны решать все проблемы с тактом и дипломатией. Любовь будет очень страстной, и будет много счастливых событий. Сатурн повлечет много изменений в семейном окружении личности Скорпиона. Марс даст вам много драйва, чтобы заниматься делами с энтузиазмом. Юпитер приведет к значительным изменениям к лучшему в течение второй половины месяца.

Прогноз на май  обещает сказочный месяц для семейных отношений. Гороскоп финансов Скорпиона на май 2021 не является благоприятным для деловых людей. Даже торговцы и экспортеры не справляются с успехом в своем бизнесе.

Напомним, Овен, Телец, Близнецы, Рак: гороскоп на май 2021. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://maximum.fm/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ