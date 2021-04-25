Лев, Дева, Весы, Скорпион: гороскоп на май 2021

BTC/USD
50307.41
ETH/USD
2341.76
LTC/USD
232.94
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.75
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
В мае месяцы Львы будут заняты рабочей нагрузкой, которая будет отбирать практически все их время. Важно быть
дипломатичным, так как можно ожидать несколько удивительных событий.
Гороскоп (фото из открытых источников)
В первой половине
месяца на любовном фронте могут быть
перепалки с любимым человеком. После 20 мая Львов ожидает премия
или денежное вознаграждение. Этот период
также благоприятен для налаживания новых контактов. Львам стоит придерживаться
здорового режима питания и физических упражнений, чтобы сохранить свое
здоровье. Прогноз в области карьеры очень обнадеживающий. Вы получите поддержку
руководства и понимание сотрудников. Месяц также благоприятен для начала новых
деловых начинаний.
Дева
Будут серьезные конфликты с членами семьи, вам придется
прибегать к бюджетированию, чтобы контролировать свои расходы.
Май для Дев хорош в плане профессиональной карьере. На работе вам будет комфортно общаться с людьми, настроение будет хорошим. Это поможет вам легко выполнять свои проекты.
Весы
Месяц благоприятен для путешествий и работе над ошибками
своих проектов. На любовном фронте у Весов все будет хорошо, любовь будет очень
романтичной и чувственной. После 10 мая вы можете конфликтовать со своей второй
половинкой из-за бытовых неурядиц.
Для деловых людей прогноз предусматривает скучный период без
волнения на рабочем месте. Вы будете работать очень настойчиво. Отношения с
коллегами не вызовут никаких проблем. Месяц не благоприятный для открытия
нового бизнеса, и инвестиции не приносят вам хорошей отдачи.
Скорпион
Гороскоп Скорпиона на май 2021 достаточно благоприятный. Вы
должны решать все проблемы с тактом и дипломатией. Любовь будет очень страстной,
и будет много счастливых событий. Сатурн повлечет много изменений в семейном
окружении личности Скорпиона. Марс даст вам много драйва, чтобы заниматься
делами с энтузиазмом. Юпитер приведет к значительным изменениям к лучшему в
течение второй половины месяца.
Прогноз на май обещает сказочный месяц для семейных отношений. Гороскоп финансов Скорпиона на май 2021 не является благоприятным для деловых людей. Даже торговцы и экспортеры не справляются с успехом в своем бизнесе.
Напомним, Овен, Телец, Близнецы, Рак: гороскоп на май 2021.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости