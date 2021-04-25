Лев, Дева, Весы, Скорпион: гороскоп на май 2021

В мае месяцы Львы будут заняты рабочей нагрузкой, которая будет отбирать практически все их время. Важно быть дипломатичным, так как можно ожидать несколько удивительных событий.

Гороскоп (фото из открытых источников)

В первой половине месяца на любовном фронте могут быть перепалки с любимым человеком. После 20 мая Львов ожидает премия или денежное вознаграждение. Этот период также благоприятен для налаживания новых контактов. Львам стоит придерживаться здорового режима питания и физических упражнений, чтобы сохранить свое здоровье. Прогноз в области карьеры очень обнадеживающий. Вы получите поддержку руководства и понимание сотрудников. Месяц также благоприятен для начала новых деловых начинаний.

Дева

Будут серьезные конфликты с членами семьи, вам придется прибегать к бюджетированию, чтобы контролировать свои расходы.

Май для Дев хорош в плане профессиональной карьере. На работе вам будет комфортно общаться с людьми, настроение будет хорошим. Это поможет вам легко выполнять свои проекты.

Весы

Месяц благоприятен для путешествий и работе над ошибками своих проектов. На любовном фронте у Весов все будет хорошо, любовь будет очень романтичной и чувственной. После 10 мая вы можете конфликтовать со своей второй половинкой из-за бытовых неурядиц.

Для деловых людей прогноз предусматривает скучный период без волнения на рабочем месте. Вы будете работать очень настойчиво. Отношения с коллегами не вызовут никаких проблем. Месяц не благоприятный для открытия нового бизнеса, и инвестиции не приносят вам хорошей отдачи.

Скорпион

Гороскоп Скорпиона на май 2021 достаточно благоприятный. Вы должны решать все проблемы с тактом и дипломатией. Любовь будет очень страстной, и будет много счастливых событий. Сатурн повлечет много изменений в семейном окружении личности Скорпиона. Марс даст вам много драйва, чтобы заниматься делами с энтузиазмом. Юпитер приведет к значительным изменениям к лучшему в течение второй половины месяца.

Прогноз на май обещает сказочный месяц для семейных отношений. Гороскоп финансов Скорпиона на май 2021 не является благоприятным для деловых людей. Даже торговцы и экспортеры не справляются с успехом в своем бизнесе.

Напомним, Овен, Телец, Близнецы, Рак: гороскоп на май 2021.

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