Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы: гороскоп на май 2021

Стрелец

Гороскоп (фото из открытых источников)

Гороскоп на месяц для Стрельца очень благоприятный для любовных отношений, если у вас есть партнер. Если вы одиноки, вы можете найти любовь во время поездки, на работе или на прогулках после 10 мая. Отношения же между членами семьи будут очень напряженными. Вы должны стараться поддерживать хорошие отношения со своими братьями и сестрами. Однако общая атмосфера будет полна конфликтов и дисгармонии.

Финансовый гороскоп Стрельца на май 2021 не является особо выгодным для деловых людей. Также творческие люди — как писатели и художники — столкнутся с трудными временами, которые не будут иметь никакого дохода. Месяц также не благоприятен для начала новых предприятий и инвестиций.

Козерог

В этом месяце у Козерога все наладится в личной жизни. Вы можете расслабиться. Однако отношения у Козерогов с коллегами будут очень нестабильными. Это не позволит вам достичь своих профессиональных целей. Вы не сможете заручиться поддержкой начальства для продвижения по карьерной лестнице. Гороскоп на 2021 не является хорошим для финансового роста бизнесменов Козерогов, все новые проекты следует рассматривать позже. Инвестиции не дают ожидаемой прибыли.

Водолей

Ваши силы направлены на профессиональный рост и небольшие проблемы на работе. Не исключен страстный роман на стороне. Если вы одиноки, в этом месяце есть шанс встретить свою вторую половинку. Прогноз Водолея в сфере карьеры свидетельствует о тяжелом времени, вам, может быть, придется настойчиво работать без ожидаемых вознаграждений. Месяц не является благоприятным для финансов деловых людей и торговцев. Люди, которые занимаются изобразительным искусством и творческой деятельностью, не смогут достойно заработать на своих изделиях.

Рыбы

Гороскоп для Рыб на 2021 предвещает, что Марс подарит желаемую страсть, но роман может сопровождаться конфликтами. Одинокие люди найдут любовь. Период после 14-го мая благоприятный для любовных союзов. Возникнут проблемы со здоровьем, не затягивайте и обращайтесь во время к семейному врачу. Следует избегать стрессовых ситуаций. Отношения с коллегами и руководством в мае 2021 будут не слишком хорошими, это может отобразиться на ваших результатах.

Напомним, Лев, Дева, Весы, Скорпион: гороскоп на май 2021.

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