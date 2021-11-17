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Звезды «Гарри Поттера» воссоединятся: когда и как это произойдет

Стриминговая платформа HBO Max готовит для поклонников «Гарри Поттера» праздничный спецвыпуск с любимыми актерами

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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В этом году популярный стриминговый сервис HBO Max порадовал спецвыпуском поклонников американского ситкома "Друзья", теперь на очереди "Гарри Поттер". Полюбившиеся актеры снова воссоединяться для съемок праздничного эпизода.

Звезды «Гарри Поттера» воссоединятся: когда и как это произойдет

Звезды «Гарри Поттера» воссоединяться (фото из открытых источников)

Актерский состав из "Гарри Поттера" снова соберется вместе в специальном выпуске, чтобы отпраздновать 20-летний юбилей первой части приключенческой киноленты "Гарри Поттер и философский камень", которая вышла в 2001 году.

В спецэпизоде расскажут историю создания фильма, а звезды картины и режиссер Крис Коламбус поделятся историями со съемочной площадки. Актеры также посетят оригинальные декорации школы волшебников Хогвартса.

Эпизод будет называться "Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts". Телеканал уже анонсировал в нем участие Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта. Также в эпизоде ​​будут другие актеры, в частности Хелена Бонэм Картер, Том Фелтон, Гэри Олдман и многие другие.

Премьера спецепизода состоится 1 января 2022 года на HBO Max. Ну, а, чтобы подогреть к нему интерес, создатели уже опубликовали в сети первый трейлер.

Напомним, что недавно французская компания Le Creuset выпустила вместе со студией Warner Bros. коллекцию посуды, посвященную "Гарри Поттеру".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 25-летний блогер и косплеер Феликс Лало из Франции стал очень популярным благодаря своему поразительному сходству с Гарри Поттером — юным волшебником из Хогвартса, который пленил сердца миллионов зрителей.

Читайте также, что в Голливуде хотят снять сериал по "Гарри Поттеру".


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