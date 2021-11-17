Звезды «Гарри Поттера» воссоединятся: когда и как это произойдет

В этом году популярный стриминговый сервис HBO Max порадовал спецвыпуском поклонников американского ситкома "Друзья", теперь на очереди "Гарри Поттер". Полюбившиеся актеры снова воссоединяться для съемок праздничного эпизода.

Звезды «Гарри Поттера» воссоединяться (фото из открытых источников)

Актерский состав из "Гарри Поттера" снова соберется вместе в специальном выпуске, чтобы отпраздновать 20-летний юбилей первой части приключенческой киноленты "Гарри Поттер и философский камень", которая вышла в 2001 году.

В спецэпизоде расскажут историю создания фильма, а звезды картины и режиссер Крис Коламбус поделятся историями со съемочной площадки. Актеры также посетят оригинальные декорации школы волшебников Хогвартса.

Эпизод будет называться "Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts". Телеканал уже анонсировал в нем участие Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта. Также в эпизоде ​​будут другие актеры, в частности Хелена Бонэм Картер, Том Фелтон, Гэри Олдман и многие другие.

Премьера спецепизода состоится 1 января 2022 года на HBO Max. Ну, а, чтобы подогреть к нему интерес, создатели уже опубликовали в сети первый трейлер.

Напомним, что недавно французская компания Le Creuset выпустила вместе со студией Warner Bros. коллекцию посуды, посвященную "Гарри Поттеру".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 25-летний блогер и косплеер Феликс Лало из Франции стал очень популярным благодаря своему поразительному сходству с Гарри Поттером — юным волшебником из Хогвартса, который пленил сердца миллионов зрителей.

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