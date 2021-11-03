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«Гарри Поттеру» посвятили коллекцию посуды (ФОТО)

Французская компания Le Creuset выпустила вместе со студией Warner Bros. коллекцию посуды, посвященную Гарри Поттеру

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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"Гарри Поттер" – одна из самых ценных франшиз Warner Bros., которая, несмотря на завершение, до сих пор пользуется большой популярностью. Французский бренд Le Creuset вместе с кинокомпанией решили порадовать поклонников "Гарри Поттера" и выпустили коллекцию посуды в стилистике фильма.

«Гарри Поттеру» посвятили коллекцию посуды (ФОТО)

Гарри Поттеру посвятили коллекцию посуды (фото из открытых источников)

В "магическую" коллекцию вошли: керамическая и эмалированная посуда, кухонный текстиль и формы для выпечки, украшенные символами из вселенной Гарри Поттера. Также здесь представлены две большие кастрюли: красная дополнена металлическим символом в виде шрама юного волшебника, а на голубой крышке расположен мяч для игры в Квиддич.

Каждый элемент в коллекции продуман до мельчайших мелочей, ведь даже силиконовые принадлежности для выпечки выглядят как волшебные палочки, принадлежавшие Гарри, Рону, Гермионе и Дамблдору. Сами представители бренда отмечают, что в коллекции сочетаются знаковые формы и оттенки Le Creuset с элементами, напоминающими о героях любимого фильма, архитектуре Хогвартса, местной еде и локации.

К слову, новая коллекция уже поступила в продажу. Цены варьируются от 25 до 400 долларов.

«Гарри Поттеру» посвятили коллекцию посуды (ФОТО) - фото 2

Напомним, недавно в мире отмечали Хэллоуин — один из самых мистических праздников в году. По этому случаю, модный бренд Dior выпустил коллекцию посуды, посвященную осеннему сезону. Чтобы стильно отметить Хэллоуин, модный дом собрал черно-белую сервировку и яркие украшения в стиле жуткого праздника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Великобритании живет человек, полный тезка главного героя книг Джоан Роулинг — Гарри Поттер. И недавно он продал одну из книг писательницы за 37 тысяч долларов.


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Источник: https://23-59.ua/vypushheno-kolekcziyu-posudu-za-motyvamy-knyg-pro-garri-pottera/
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