В Голливуде хотят снять сериал по «Гарри Поттеру»

Последний фильм о приключениях юного волшебника Гарри Поттера вышел в 2011 году, но теперь у поклонников киноленты появилась надежда, что это еще не конец истории. Стриминговый сервис HBO Max, который запустили в мае 2020 года, намекнул на создание сериала по мотивам "Гарри Поттера".

по мотивам "Гарри Поттера" хотят снять сериал / фото из открытых источников

Инсайдер сообщает, что платформа совместно с кинокомпанией Warner Bros. начали поиск сценаристов, актеров и составляет план реализации своего замысла. Все еще находится на ранней стадии, поэтому нет информации ни о сюжете, ни о дате выхода фэнтезийного сериала.

Отмечается, что во франшизы о Гарри Поттере сложная ситуация с правами. Автор книг Джоан Роулинг имеет право голоса во всем, что касается использования ее книг, поэтому кинопроизводителям придется согласовать с ней свои планы. Также компаниям нужно будет получить согласие медиакорпорации NBCUniversal, которая обладает контрактом на трансляцию фильмов и разнообразного контента, связанного с Гарри Поттером.

Напомним, что "Гарри Поттер" — самая ценная франшиза для студии Warner Bros. Фильмы 7 книг Джоан Роулинг собрали в прокате по всему миру более 7 милиардов долларов. Также студия создала серию приквелов по вселенной Гарри Поттера под названием "Фантастические твари, и где они обитают", в которой должны выйти еще три картины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале 2020 года в сети появилась информация о том, что планируется выход продолжения фильма "Гарри Поттер", и сюжет киноленты будет разворачиваться спустя 20 лет после поединка юного волшебника с Темным лордом. Но эта информация не была подтверждена официально.

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