logo
Русский Українська

BTC/USD

62962.30

ETH/USD

2254.94

LTC/USD

267.61

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы «Друзья» возвращаются: спецвыпуск сериала уже отснят (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

«Друзья» возвращаются: спецвыпуск сериала уже отснят (ФОТО)

В Америке отсняли специальный эпизод легендарного американского сериала «Друзья»

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Культовый американский сериал "Друзья" скоро вернется на экраны. В Америке уже отсняли спецвыпуск, в котором собрался весь актерский состав и продюсеры проекта.

«Друзья» возвращаются: спецвыпуск сериала уже отснят (ФОТО)

«Друзья» возвращаются (фото из открытых источников)

В официальном аккаунте ситкома в Instagram появилась информация о том, что после стольких месяцев ожидания воссоединение "Друзей" все-таки состоялось.

"Вот и все! Можем ли мы быть более взволнованными? "Друзья: Воссоединение" приближается", – отметили создатели эпизода.

Известно, что сьемки эпизода проходили в формате разговорного ток-шоу. На кадрах можно увидеть легендарный диван, на котором главные герои "Друзей" собирались, чтобы попить кофе и посплетничать. А сзади него находится знаменитый фонтан из заставки сериала. Съемки спецвыпуска стартовали в прошлые выходные, о чем на своей странице в Instagram объявил один из главных актеров Мэттью Перри. Он опубликовал фотографию с гримирования, но потом быстренько удалил изображение.

«Друзья» возвращаются: спецвыпуск сериала уже отснят (ФОТО) - фото 2
«Друзья» возвращаются: спецвыпуск сериала уже отснят (ФОТО) - фото 3
«Друзья» возвращаются: спецвыпуск сериала уже отснят (ФОТО) - фото 4

Инсайдеры сообщают, что "Друзья: Воссоединение" покажут на стриминговой платформе HBO Max где-то в сентябре текущего года. В программе кроме звезд ситкома появяться также его продюсеры Дэвид Крейг и Марта Кауффман. За участие в специальном эпизоде "Друзей" каждый из актеров получит от 3 до 4 миллионов долларов.

Напомним, что американская актриса Кортни Кокс, известна по роли Моники Геллер, решила подогреть интерес поклонников и раскрыла некоторые детали нового спецвыпуска.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский джазовый проект "PostmodernJukebox" опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео с необычным кавером на саундтрек культового ситкома "Друзья". 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ