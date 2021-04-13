«Друзья» возвращаются: спецвыпуск сериала уже отснят (ФОТО)

Культовый американский сериал "Друзья" скоро вернется на экраны. В Америке уже отсняли спецвыпуск, в котором собрался весь актерский состав и продюсеры проекта.

«Друзья» возвращаются (фото из открытых источников)

В официальном аккаунте ситкома в Instagram появилась информация о том, что после стольких месяцев ожидания воссоединение "Друзей" все-таки состоялось.

"Вот и все! Можем ли мы быть более взволнованными? "Друзья: Воссоединение" приближается", – отметили создатели эпизода.

Известно, что сьемки эпизода проходили в формате разговорного ток-шоу. На кадрах можно увидеть легендарный диван, на котором главные герои "Друзей" собирались, чтобы попить кофе и посплетничать. А сзади него находится знаменитый фонтан из заставки сериала. Съемки спецвыпуска стартовали в прошлые выходные, о чем на своей странице в Instagram объявил один из главных актеров Мэттью Перри. Он опубликовал фотографию с гримирования, но потом быстренько удалил изображение.

Инсайдеры сообщают, что "Друзья: Воссоединение" покажут на стриминговой платформе HBO Max где-то в сентябре текущего года. В программе кроме звезд ситкома появяться также его продюсеры Дэвид Крейг и Марта Кауффман. За участие в специальном эпизоде "Друзей" каждый из актеров получит от 3 до 4 миллионов долларов.

Напомним, что американская актриса Кортни Кокс, известна по роли Моники Геллер, решила подогреть интерес поклонников и раскрыла некоторые детали нового спецвыпуска.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский джазовый проект "PostmodernJukebox" опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео с необычным кавером на саундтрек культового ситкома "Друзья".

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