«Друзья» возвращаются: спецвыпуск сериала уже отснят (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Культовый
американский сериал "Друзья" скоро вернется на экраны. В Америке уже отсняли
спецвыпуск, в котором собрался весь актерский состав и продюсеры проекта.
«Друзья» возвращаются (фото из открытых источников)
В
официальном аккаунте ситкома в Instagram появилась информация о том, что после
стольких месяцев ожидания воссоединение "Друзей" все-таки состоялось.
"Вот
и все! Можем ли мы быть более взволнованными? "Друзья: Воссоединение"
приближается", – отметили создатели эпизода.
Известно, что сьемки эпизода проходили в формате разговорного ток-шоу. На кадрах можно увидеть легендарный диван, на котором главные герои "Друзей" собирались, чтобы попить кофе и посплетничать. А сзади него находится знаменитый фонтан из заставки сериала. Съемки спецвыпуска стартовали в прошлые выходные, о чем на своей странице в Instagram объявил один из главных актеров Мэттью Перри. Он опубликовал фотографию с гримирования, но потом быстренько удалил изображение.
Инсайдеры
сообщают, что "Друзья: Воссоединение" покажут на стриминговой платформе HBO Max
где-то в сентябре текущего года. В программе кроме звезд ситкома появяться
также его продюсеры Дэвид Крейг и Марта Кауффман. За участие в специальном
эпизоде "Друзей" каждый из актеров получит от 3 до 4 миллионов долларов.
Напомним,
что американская актриса Кортни Кокс, известна по роли Моники Геллер, решила
подогреть интерес поклонников и раскрыла некоторые детали нового спецвыпуска.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что американский джазовый проект
"PostmodernJukebox" опубликовал на своем официальном YouTube-канале
видео с необычным кавером на саундтрек культового ситкома "Друзья".
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