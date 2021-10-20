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Сместил «Игру в кальмара»: какой сериал сейчас лидирует на Netflix

Стриминговая платформа Netflix назвала сериал, который сейчас вырвался в лидеры по просмотрах, сместив с места «Игру в кальмара»

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

На протяжение 24 дней в рейтинге популярной стриминговой платформы Netflix лидировал южнокорейский сериал "Игра в кальмара". Но сейчас он уступил первое место другой киноленте. Об этом сообщает издание Forbes.

Сместил «Игру в кальмара»: какой сериал сейчас лидирует на Netflix

Какой сериал сейчас лидирует на Netflix / Фото: Pixabay

Известно, что "Игра в кальмара" наделал много шума и стал "вирусным" сериалом, который посмотрели 111 миллионов зрителей. Но ему не удалось побить рекорд комедийно-драматической киноленты "Джинни и Джорджия", которая находилась на первой позиции в рейтинге Netflix целых 29 дней. 

Тем не менее, сейчас в лидерах третий сезон криминального триллера "Ты". Зрители, судя по всему, так соскучились за Джо Голдбергом, что всего за сутки с начала премьеры вывели сериал на первую строчку, сместив "Игру в кальмара". В сюжете рассказывается о парне, которые ради любви совершает безумные поступки, превращаясь в навязчивого маньяка-преследователя. 

Премьера сериала "Ты" состоялась в 2018 году. Первый сезон оказался весьма успешным, поэтому Netflix продлила киноленту на второй, затем на третий, а в октябре 2021 года — на четвертый сезон.

Напомним, что нашумевший южнокорейский сериала "Игра в кальмара", который бьет рейтинги по просмотрам во многих странах, может получить продолжение. Режиссер киноленты даже знает, о чем бы хотел рассказать зрителям во втором сезоне.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что за последнее время Netflix представила множество новых сериалов, но не всем удалось удержать внимание зрителей. Стало известно, что стриминговый сервис закрыл еще одну кинокартину — фэнтезийную драму "Проклятая".

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Источник: https://www.forbes.com/sites/paultassi/2021/10/16/squid-game-dethroned-in-netflixs-top-10-list-by-a-new-show/?sh=633987c25bdf
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