Что посмотреть в октябре: 5 самых ожидаемых кинопремьер



























































































Если не знаете, чем заняться осенним прохладным вечером, тогда представляем вам подборку увлекательных сериалов, которые выходят на экраны в октябре. Запасайтесь попкорном!

Что посмотреть в октябре (фото из открытых источников)

"Осужденная"

Любителей детективно-комедийного жанра ожидает новая кинолента в главной роли со звездой "Другого мира" Кейт Бекинсейл. Актриса играет роль некогда известной журналистки, которая стремится во что бы вернуть себе былую славу. И когда ей под руку попадает громкое, но противоречивая дело, где темнокожую девушку обвиняют в убийстве мужа, главная героиня берется за собственное расследование, ведь искренне верит в невиновность молодой женщины. Сериал выйдет 14 октября.

"Я знаю, что вы совершили прошлым летом"

Это новая версия культового одноименного фильма 1997 году, премьера которой состоится 15 октября. В центре сюжета четверо выпускников, которые в ночь окончания школы попали в аварию, в результате погиб человек. Подростки решают не поднимать лишнего шума и скрыть от всех свое преступление. Однако за год они начинают получать загадочные ссылки от кого-то, кто очевидно знает их тайну.

"Один из нас лжет"

Через несколько дней, 7 октября, стартует сериал, в основу которого легла одноименная книга Карен М. МакМанус. В студенческом городке, где пятеро подростков остаются на дополнительные занятия после уроков, один из них загадочно погибает. Полиция берется за расследование дела, однако не уверена, это был несчастный случай или искусное убийство. Но сразу становится ясно, что каждый из четырех студентов, которые стали свидетелями обстоятельств, явно чего-то недоговаривает. А один из них вообще нагло врет.

"Ты"

15 октября выходит новый сезон популярного драматического сериала "Ты", в котором продолжится история Джо Голдберга. Авторы проекта обещают, что третья часть киноленты будет более увлекательной и напряженной.

"Вокруг света за 80 дней"

Популярный роман Жюля Верна снова стал основой для экранизации. Новый мини-сериал выйдет на экраны 10 октября и расскажет о путешественнике Филеасе Фогге, который поспорил с одноклубниками, что сможет совершить кругосветное путешествие всего за 80 дней.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сериал "Игра в кальмара" возглавил рейтинг Netflix.



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